Video|Tumori, approvata alla Camera la mozione unitaria su prevenzione e cura

ROMA – Approvata all’unanimità alla Camera dei deputati una mozione unitaria, sottoscritta da tutti i colori politici, che chiede al governo un impegno preciso sui 12 punti del nuovo Accordo di Legislatura 2022/2027 siglato dalle associazioni del gruppo ‘La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere’ con i partiti. La mozione, con prima firmataria l’On. Vanessa Cattoi, coordinatrice dell’Intergruppo parlamentare ‘Insieme per un impegno contro il cancro’ alla Camera, dà ufficialmente il via ai lavori per la XIX Legislatura dell’Intergruppo, che si è ufficialmente ricostituito anche al Senato.

Un “chiaro e rilevante segnale di compattezza di tutti gli schieramenti politici” dal punto di vista dell’impegno per i diritti dei pazienti oncologici e onco-ematologici e un “importante traguardo per le attività del Gruppo”, dunque, proprio alla vigilia della data del 4 febbraio nella quale si celebra in tutto il mondo il ‘World Cancer Day’, giornata internazionale per aumentare la consapevolezza sul cancro, promuoverne la prevenzione e sensibilizzare sull’accesso alle cure. “L’Intergruppo rappresenta l’impegno della politica italiana per i diritti dei pazienti oncologici e onco-ematologici- ha commentato oggi durante un evento a Roma Annamaria Mancuso, presidente di Salute Donna Onlus e Coordinatrice del Gruppo ‘La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere’- siamo convinti che l’Intergruppo possa promuovere presso il governo importanti e forti azioni di promozione delle istanze più cogenti dei malati. Diamo atto ai politici di tutti gli schieramenti di una grande presa di coscienza rispetto alle tematiche e le esigenze dei pazienti in questi ultimi due anni. Ringrazio i deputati e i senatori che hanno consentito attraverso la continua condivisione e lo scambio reciproco di idee e riflessioni, la ricostituzione tempestiva dell’Intergruppo, strumento fondamentale di aperto e proficuo dialogo tra associazioni dei pazienti e Parlamento”.



La mozione presentata dall’Intergruppo ‘Insieme per un impegno contro il cancro’ e approvata ieri alla Camera all’unanimità, in particolare, chiede l’attuazione del nuovo Piano Oncologico Nazionale (PON) e la disponibilità dei fondi europei per il programma EU4 Health e di favore l’adozione di un tavolo permanente presso il ministero della Salute con le società scientifiche, le associazioni dei pazienti e i membri dell’Intergruppo per identificare obiettivi, coperture economiche e risultati dei processi. Ma la mozione spinge anche sul fronte della prevenzione e delle reti oncologiche, della ricerca clinica e delle terapie innovative.



“Sono fiera di poter coordinare l’Intergruppo alla Camera e ringrazio ancora tutti i colleghi- ha fatto sapere l’On. Vanessa Cattoi- mi auguro che anche nel corso di questa legislatura saremo in grado di portare avanti le istanze che giungono dalle associazioni dei pazienti e dal comitato tecnico-scientifico. Noi tutti siamo davanti ad una grande sfida: coniugare la sostenibilità economica con l’accessibilità all’innovazione fermo restando la necessità di porre sempre al centro l’interesse del malato. Questo è il compito del legislatore e con la mozione che abbiamo votato all’unanimità abbiamo iniziato un percorso nuovo di responsabilità- ha concluso- che tutti i parlamentari oggi si sono assunti nei confronti dei pazienti oncologici e delle loro famiglie”.

LORENZIN (PD): CANCRO INCONTRA 1 SU 3, MALATTIA CHE PIÙ IMPATTA SU FAMIGLIE

“Ricordiamoci che il cancro nella vita incontra una persona su tre, probabilmente una su due, quindi è la malattia che più impatta nella realtà delle nostre famiglie e per questo, curando o sconfiggendo il cancro, curiamo anche il Servizio sanitario nazionale. È un impegno comune e questo Intergruppo nasce proprio con l’obiettivo di impegnare tutto il Parlamento sull’obiettivo cancro, superando le giacche politiche”. Lo ha detto Beatrice Lorenzin, vIcepresidente del Gruppo Pd in Senato, intervenendo sulla ricostituzione dell’Intergruppo parlamentare ‘Insieme per un impegno contro il cancro’ alla Camera, a margine della conferenza stampa dal titolo ‘World Cancer Day. L’impegno della politica per i diritti dei pazienti oncologici e onco-ematologici’, che si è svolta oggi a Roma.

“Il cancro è un obiettivo del ‘sistema Italia’- ha proseguito Lorenzin- lo possiamo e lo dobbiamo sconfiggere o, quantomeno, gestire. Negli anni noi siamo stati leader nella cura del cancro e adesso, in questa legislatura, dobbiamo prenderci tutte le opportunità che arrivano anche dall’Europa, quindi le risorse del nuovo Piano europeo, l’attuazione del nuovo Piano nazionale italiano sul cancro, la costruzione delle reti oncologiche finalmente omogenee su tutto il territorio nazionale, l’accesso alle terapie, lo sblocco della sperimentazione clinica ma anche l’assistenza domiciliare e l’assistenza domiciliare integrata, così come l’umanizzazione delle cure e l’assistenza psicologica non solo ai pazienti ma anche alle loro famiglie”.