Gas e nucleare nella tassonomia Ue, Conte attacca: “M5s la contrasterà in tutte le sedi”

ROMA – “La Commissione Ue inserisce nucleare e gas tra le fonti sostenibili su cui investire: un passo indietro, che ignora le critiche degli esperti. Il M5S contrasterà questa soluzione in tutte le sedi. Il futuro è nel segno di rinnovabili, risparmio energetico e tutela dell’ambiente”. Il presidente del M5S Giuseppe Conte lo scrive su Twitter a proposito della tassonomia green Ue.

FRATOIANNI: COMMISSIONE UE SUBALTERNA A LOBBISTI NUCLEARE

“E alla fine per la Commissione Ue (a maggioranza) nucleare e gas possono avere il bollino verde. Non mi stupisco. Abbiamo visto in questi anni il comportamento ossequioso della commissione verso le multinazionali del farmaco, la supremazia degli interessi economici sul rispetto dei diritti, i diritti sociali degli europei usati come slogan ma poi nessun provvedimento serio e concreto”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Una commissione che evidentemente su nucleare e gas- prosegue il leader di SI- è alla mercè di lobbisti e faccendieri, e che non ascolta il parere della scienza. Ora spetta al Parlamento Europeo e alle popolazioni del Continente- conclude Fratoianni- dimostrare di tener conto del nostro Pianeta e del futuro delle nuove generazioni”.