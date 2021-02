Covid, 9.660 contagi e 499 morti. Tasso di positività in discesa: 3,9%

ROMA – Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 9.660 nuovi contagi da coronavirus a fronte di 244.429 tamponi (molecolari e antigenici rapidi) per un tasso di positività del 3,9% in discesa rispetto a ieri. I decessi sono stati 499. Ieri i nuovi contagi erano stati 7.925, per 142.419 tamponi, 329 i morti. Sono 2.214 le terapie intensive per Covid in Italia, 38 in meno rispetto a ieri. Ammontano a 20.317 i ricoveri ordinari, 57 in più nelle ultime 24 ore.

