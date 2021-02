Genova, ‘Paura e vaccino a Las Zenas’: Bassetti come Depp nel murale

GENOVA – Matteo Bassetti diventa anche un murale. Questa volta non c’entrano gli haters dei social, ma la popolarità mediatica del direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova fa breccia ancora una volta. Novello Johnny Depp, l’infettivologo viene ritratto dagli spray dell’artista genovese Stevo, già noto per i suoi disegni dei ratti parlanti in dialetto sui muri del centro storico del capoluogo ligure.

“L’etere stava svanendo, l’acido era sparito da un pezzo, ma il vaccino stava andando forte”, scrive Stevo su Instagram. Una semicitazione di Raoul Duke, protagonista di “Paura e delirio a Las Vegas”. Che per l’occasione diventa “Paura e vaccino a Las Zenas” e, ovviamente, con il siero anticovid al posto della mescalina. L’opera dello street artist fa bella mostra di sé sulla saracinesca del noto pub “Ai Troeggi”, in via Chiabrera.

