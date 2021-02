Un video per omaggiare le diaspore ‘protagoniste di sviluppo’

ROMA – “I migranti e le nuove generazioni sono persone che, nonostante molte difficoltà, vivono e rappresentano soggetti attivi dello sviluppo del nostro Paese e della cooperazione internazionale. Se maggiormente riconosciuti e coinvolti, possono divenire attori importanti per la ripresa e lo sviluppo sostenibile italiano ed europeo. È essenziale dare valore al volto positivo, al protagonismo, di chi vive, studia e lavora nel nostro Paese; di chi crea relazioni e opera per migliorare la salute, l’educazione, l’economia e la tutela dei diritti umani in Italia e nei Paesi di origine”. Così Focsiv e Gcap Italia, presentando un video curato dal filmmaker Dario Lo Scalzo dal titolo ‘Diaspore protagoniste per lo sviluppo sostenibile‘, lanciato oggi su scala europea, nel quadro del progetto Volti delle migrazioni.

In una nota si legge: “Da alcuni anni le Diaspore si sono impegnate in un percorso di creazione di una rete nazionale di associazioni migranti con lo scopo di essere rappresentate presso il ministero degli Affari esteri e con l’obiettivo di contribuire attivamente alla politica di cooperazione allo sviluppo. In questo senso, il Summit nazionale delle Diaspore ha rappresentato uno spazio aperto e allo stesso tempo il cammino di costruzione di questa ambiziosa visione. Con le sue numerose attività locali e nazionali, il Summit è riuscito a dar voce ai migranti e alle nuove generazioni che vivono in Italia, al fine di conquistare rilevanza nelle scelte politiche per lo sviluppo sostenibile. È uno strumento per accrescere la democrazia attraverso la partecipazione attiva delle associazioni dei migranti”.

Focsiv e Gcap Italia proseguono: “La nostra video produzione raccoglie così, da un lato la visione e le speranze di alcuni protagonisti del Summit e, dall’altro, il significativo riconoscimento al mondo diasporico della viceministra degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Del Re. Le voci e i volti di Ada, Cleophas, Tatiana, Bertrand e Andry, ci parlano del loro impegno sociale, della loro voglia di partecipare a creare un mondo migliore, sostenibile e più umano. E se il piano per la ripresa socio- economica ha il titolo ‘NextGenerationEU’, il dibattito politico italiano non può evadere il tema della cittadinanza delle nuove generazioni di italiani. Se l’Italia e l’Europa vogliono tornare a crescere nel mondo, per lo sviluppo sostenibile, la politica deve promuovere la partecipazione attiva delle nuove generazioni e delle Diaspore“.