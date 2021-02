Vanessa Incontrada testimonial curvy per Dolce e Gabbana

ROMA – Capelli intrecciati con fili di perle, scollature ampie che scoprono le spalle, colori caldi e stampe floreali, rasi dai toni pastello per scarpe e pochette arricchite da grandi pietre a contrasto. Sullo sfondo drappi di velluto dai quali si affacciano affreschi di paesaggi, vasi che traboccano fiori e frutta. La campagna social lanciata da Dolce e Gabbana per la presentazione della ‘size extension’, l’estensione della collezione di abbigliamento alle taglie forti fino alla 54 italiana, è “un tributo a Peter Paul Rubens, che ha sempre esaltato la bellezza femminile attraverso il movimento, i giochi di luce e i dettagli”, come si legge nella didascalia di una delle foto. Musa della campagna è Vanessa Incontrada, già testimonial di case di moda per donne ‘curvy’ e da tempo impegnata contro gli stereotipi della bellezza femminile. Cinque scatti pubblicati su Instagram e accompagnati da didascalie che sottolineano l’ispirazione alle atmosfere barocche di Rubens: morbidezza, delicatezza, grazia, romanticismo sono i termini utilizzati per descrivere le scene in cui la Incontrada appare come una dea. La modella e presentatrice spagnola ha rilanciato gli scatti sul proprio canale IG ringraziando Domenico Dolce e Stefano Gabbana per il “sogno”, la “favola”e la “magia” vissuti insieme. (foto Instagram @DolceeGabbana)