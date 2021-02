VIDEO | Comunali Napoli, Costa: “Io futuro sindaco? Non so cosa accadrà”

NAPOLI – “Io sono ministro dell’Ambiente, seppur dimissionario, ma continuo a lavorare. Penso giorno per giorno, non mi fermo mai e non penso a quello che può accadere domani o dopodomani, penso a quello che sta accadendo oggi”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente Sergio Costa interpellato dai cronisti, a margine di una iniziativa a Pomigliano d’Arco, su una sua possibile candidatura a prossimo sindaco di Napoli.

“Se escludo a priori l’ipotesi? Non è questione di escludere o no, ma il punto è cosa serve al Paese. La domanda che dobbiamo sempre porci – ha aggiunto – è cosa serve al Paese. Quello che serve al Paese io lo faccio e credo che in questo momento come ministro dell’Ambiente sto facendo tante cose”.

