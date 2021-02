Tg Musica, edizione del 2 febbraio 2021

– IL FESTIVAL DI SANREMO SI FARÀ SENZA PUBBLICO

Il Festival di Sanremo 2021 si farà senza pubblico. Arriva a una svolta la questione che per giorni ha animato i vertici Rai e fatto vacillare il direttore artistico Amadeus. È l’azienda di viale Mazzini a confermare la decisione in una nota ufficiale ribadendo gli sforzi di tutto il team per realizzare un “festival in sicurezza”. Sono così esclusi “gli eventi esterni al teatro e la presenza a Sanremo di programmi collegati, che negli ultimi anni hanno animato la rassegna canora”. Ora sarà il Comitato tecnico scientifico a valutare il protocollo organizzativo-sanitario e a dare il via libera alla kermesse, in partenza il 2 marzo. Su un altro fronte, la Rai ha deciso di non squalificare Fedez e Francesca Michielin, nell’occhio del ciclone per un video social, poi cancellato, che conteneva l’audio della canzone che porteranno in gara, ‘Chiamami per nome’. Troppo pochi i secondi svelati secondo l’azienda;

– COVID, L’AMERICA CANCELLA IL COACHELLA PER IL SECONDO ANNO

Il Coachella Valley Music and Arts Festival si ferma per il secondo anno consecutivo. La kermesse, uno degli appuntamenti musicali fissi negli Stati Uniti, va incontro alla cancellazione a causa del perdurare dell’emergenza Coronavirus. Già l’anno scorso, il Coachella era stato rimandato durante il primo lockdown e poi definitivamente annullato. L’edizione 2021 era in programma nei due fine settimana del 9 e del 18 aprile. Nessun artista salirà sul palco, troppi i rischi secondo le autorità sanitarie di una diffusione ulteriore dei contagi;

– MAHMOOD TORNA CON UN INEDITO, IL PRIMO DEL PROSSIMO DISCO

Mahmood torna sulla scena musicale a quasi un anno da ‘Dorado’ con un nuovo inedito. È disponibile su tutte le piattaforme dal 3 febbraio il singolo ‘Inuyasha’, il primo estratto dal prossimo disco del cantautore in uscita entro la fine di quest’anno. Scritta da Mahmood e Dardust (che ne è anche produttore), la canzone è una ballad ispirata a un manga giapponese: Inuyasha appunto. L’omonimo protagonista del fumetto è un mezzodemone che riesce ad arginare il suo lato oscuro per tutelare i compagni di viaggio, rinunciando volontariamente a diventare un demone completo;

– SFERA EBBASTA UNICO ITALIANO NEL NUOVO BRANO DI STEVE AOKI

Sfera Ebbasta è sempre più proiettato nel panorama internazionale. Il rapper è su tutte le piattaforme nel nuovo singolo di Steve Aoki, ‘Mambo’. Unico italiano in una lunga lista di nomi. Nel brano ci sono, infatti, anche Willy William, El Alfa, Sean Paul, Play-N-Skillz. Tutti insieme collaborano in un testo che fonde lo spagnolo e l’inglese con l’italiano dell’artista nostrano, che già aveva lavorato con Aoki nel suo pezzo ‘Salaim Alaikum’, nella tracklist di ‘Famoso’. Il risultato è un singolo dalle influenze latine e raggaeton.