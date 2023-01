FOTO | Denise Pipitone, ai genitori arriva la tessera sanitaria. La mamma: “Lei c’è”

PALERMO – Piera Maggio e Pietro Pulizzi, i genitori naturali di Denise Pipitone, hanno ricevuto la tessera sanitaria della figlia, scomparsa nel nulla l’1 settembre del 2004 a Mazara del Vallo, in Sicilia. A raccontarlo sono loro stessi con un post Facebook: “Da una parte tanta amarezza dall’altra lo Stato italiano ci fa sentire la presenza di nostra figlia… perlomeno con il codice fiscale che era in scadenza. Denise c’è, fino a prova contraria“, si legge. Denise, di cui non si è mai riusciti a risolvere il caso, oggi avrebbe 22 anni: sparì mentre si trovava sul marciapiede davanti a casa.

