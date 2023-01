“Se fossi un uomo ti stuprerei”, al Gf Vip Patrizia Rossetti a rischio squalifica

BOLOGNA – A sorpresa le uscite dalla casa del Grande Fratello Vip questa sera potrebbero essere due: oltre alla normale eliminazione legata al televoto (a rischio ci sono i vipponi Wilma Goich, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli e Sarah Altobello), questa sera potrebbe uscire anche Patrizia Rossetti. Ma per un provvedimento del Grande Fratello. Nei giorni scorsi, infatti, la conduttrice si è lasciata sfuggire un’affermazione molto grave. Voleva essere una battuta, ma il lessico scelto è indubbiamente sbagliato e dal significato grave: riferendosi alla voce degli autori del grande Fratello, Patrizia Rossetti ha infatti detto “C’ha una voce da stupro, se fossi un uomo ti stuprerei”.

LEGGI ANCHE: Al Gf Vip Micol e Tavassi fanno pace con tanto di bacio

In casi analoghi il Grande Fratello non è stato magnanimo. Altre frasi dal linguaggio ‘pesante’ e inopportuno sono state punite infatti con l’eliminazione. È successo diverse volte negli anni, dal caso di Salvo Veneziano che nella primissima edizione si era lasciato andare a frasi orrende parlando di una concorrente (“Sarebbe da scannare”) e per questo è stato cacciato, fino al recentisismo caso di Ginevra Lamborghini a cui dire che “era giusto bullizzare” Marco Bellavia è costato la squalifica.

LEGGI ANCHE: A Capodanno scoppiano le coppie del Gf Vip: le anticipazioni della puntata di lunedì 2 gennaio

La frase di Patrizia Rossetti non è passata inosservata agli spettatori del programma e sui social molti hanno chiesto che il programma la mandi fuori dopo questa uscita. Tra l’altro la vippona, nella passata settimana, è stata protagonista di un’accesissima discussione anche con Antonino Spinalbese, il bel parrucchiere che il 31 pomeriggio ha lasciato la casa per sottoporsi a non meglio precisati accertamenti medici.

LEGGI ANCHE: Al Gf vip Micol e Tavassi al capolinea? La lite di Capodanno: “Non ti ho dato del cesso”

Su Twitter, poi, molti fan del programma fanno ironia sul fatto che Patrizia Rossetti abbia l’abitudine a fare pettegolezzi su tutti, nonostante durante le puntate del programma non faccia altro che sottolineare il fatto di non parlare mai alle spalle di nessuno.

LEGGI ANCHE: Gf Vip, Antonino lascia la casa per problemi di salute

#Gfvip #Gintonic #Nikiters

Ricordiamo che Patrizia Rossetti come ha ribadito ieri sera non parla mai alle spalle, lo sta facendo da 30 minuti su mezza casa😅 pic.twitter.com/MdVMcCeveh — Dussi (@dussii111) December 30, 2022

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it