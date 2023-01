“Il Miccio ha fatto i muscoli”, la foto del wedding planner diventa virale

BOLOGNA – È un fisico “da paura” quello sfoggiato da Enzo Miccio su Instagram per salutare l’arrivo del 2023. E la sua foto, fatta in palestra davanti allo specchio con tartaruga in bella vista, è diventata virale in rete con reazioni e commenti su tutti i social. Il noto wedding planner ha lavorato sodo in palestra e i risultati si vedono: “Fatti sotto 2023 e cerca di comportarti bene perché il Miccio ha fatto i muscoli” è la frase con cui Miccio ha accompagnato la storia su Instagram.

Per commentare la ‘fisicata’ di Enzo Miccio c’è chi ha fatto ricorso a immagini di cartoni animati, in particolare Dragon Ball, ma qualcuno ha scomodato anche Mastro Lindo e Schwartzenegger.

Enzo Miccio se si allena un'altro po': pic.twitter.com/J6QJgvqh0z — Francesco Laiso (@Francesco_Laiso) January 2, 2023

Enzo Miccio che valuta il vostro guardaroba brutto. pic.twitter.com/UBMQ5WroTH — ; DROP TABLE USERS; — 🏳️‍🌈 (@Riku90) January 2, 2023

Vista foto di Enzo miccio senza maglietta, Schwartzenegger non potrebbe mai! pic.twitter.com/Ex1QouXzQh — raffaelebuffoni_ (@raffaelebuffoni) January 2, 2023

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it