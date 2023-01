Nuovo primato per il porto di Gioia Tauro, oggi sono attraccate 17 navi in contemporanea

REGGIO CALABRIA – Il 2023 si apre con un nuovo record per il porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria), oggi si sono state registrate, in contemporanea, 17 navi attraccate lungo le banchine. “Un guinness da primato per lo scalo portuale calabrese”, ha commentato l’Autorità portuale guidata dal presidente Andrea Agostinelli, a “testimonianza dell’alta infrastrutturazione delle sue banchine e della piena operatività di tutti gli attori portuali”.

SERVIZI TECNICO-NAUTICI E SICUREZZA OPERATIVI H24

“Quello di oggi”, prosegue l’Autorità portuale “è stato un importante risultato realizzato attraverso un quotidiano gioco di squadra, animato dalla continua sinergia tra l’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro e i servizi tecnico-nautici, che garantiscono, 24 ore su 24, la sicurezza della navigazione lungo il canale portuale”.

Lo scalo calabrese è uno dei principali punti di riferimento del transhipment mondiale grazie, anche, alla sua posizione baricentrica nel bacino del Mediterraneo e alla profondità dei suoi fondali (18 metri), per i quali sono attualmente in corso i lavori di livellamento, mirati a mantenere costante profondità e sicurezza del canale portuale.

POSSONO ATTRACCARE PORTACONTAINER DA 400 METRI

Approdo di riferimento della Mediterranean shipping company, prima compagnia del trasporto marittimo containerizzato mondiale, a Gioia Tauro giungono le mega portacontainer di 400 metri di lunghezza e 61 di larghezza, capaci di trasportare oltre 24 mila teus.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it