Conte in vacanza a Cortina, arriva la bordata di Crosetto

ROMA – Nuovo round della polemica a distanza tra Guido Crosetto e Giuseppe Conte. Dopo gli screzi sulla guerra in Ucraina, con il ministro della Difesa che aveva dato all’ex premier del “bullo di quartiere” e del “mistificatore della realtà”, stavolta a tenere banco è l’attacco, innescato da Italia Viva, sulle vacanze del leader del M5S in un hotel di lusso a Cortina d’Ampezzo.

“Conte soggiorna dove vuole, dove preferisce, dove può permettersi di farlo, come chiunque – scrive Crosetto su Twitter – e attaccarlo per l’hotel di Cortina è demagogia di infimo livello“. Fin qui, sembra una presa di posizione a favore di Conte. Ma poi il ministro della Difesa passa all’attacco: “Un po’come quando qualcuno disse: voi siete alla Prima della Scala ed io invece, solo oggi, ho scelto la mensa dei poveri“.

Conte soggiorna dove vuole, dove preferisce, dove può permettersi di farlo, come chiunque ed attaccarlo per l’hotel di Cortina è demagogia di infimo livello.

Un po’come quando qualcuno disse: voi siete alla Prima della Scala ed io invece, solo oggi, ho scelto la mensa dei poveri. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) January 2, 2023

Un riferimento chiarissimo a quando, lo scorso 7 dicembre, il leader pentastellato aveva pubblicato sui propri canali social le immagini della sua visita all’Opera Cardinal Ferrari, per assistere in tv alla prima della ‘Scala’ insieme ai percettori del reddito di cittadinanza. “Nessuno deve rimanere lontano dai riflettori e fuori dalla scena, non esistono cittadini di serie A e B. Noi non lasceremo indietro nessuno”, aveva scritto Conte. Parole che a poco meno di un mese di distanza gli vengono rinfacciate da Crosetto.

