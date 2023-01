Von der Leyen: “Pronti 18 miliardi di euro per l’Ucraina, siamo al vostro fianco”

ROMA – “Nella prima telefonata dell’anno con il presidente Zelensky ho espresso il mio sincero sostegno e i migliori auguri per il 2023 al popolo ucraino. L’Unione europea è al vostro fianco finché sarà necessario. Siamo con voi nella vostra eroica battaglia. Una lotta per la libertà e contro una brutale aggressione”. Così ha dichiarato in un tweet la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in seguito alla chiamata con il capo di Stato ucraino, Volodymyr Zelensky.

Von der Leyen sempre su Twitter ha proseguito evidenziando il sostegno economico e umanitario dell’Ue alla popolazione: “Durante questo inverno vi sosteniamo con generatori, lampadine, ripari e scuolabus” mentre “proseguiamo la nostra sostenuta assistenza finanziaria. Presto – ha annunciato la presidente dell’esecutivo europeo- inizieremo a erogare il nostro pacchetto di aiuti da 18 miliardi di euro in tranche mensili”.

