Scuola, Salvini attacca: “In queste condizioni i miei figli non li manderei”

ROMA – “Tra meno di una settimana ci sara’ l’apertura delle scuole. Che cosa ha fatto la ministra Azzolina per rendere sicuro questo ritorno a scuola? La scuola e’ la spina dorsale, midollo, cervello, e’ il futuro del nostro paese”. Lo dice Matteo Salvini in diretta su Instagram.

“Finche’ Azzolina- aggiunge- dice che per cambiare aria basta aprire le finestre… A nord e a sud a gennaio fa freddo, a Roma fa freddo, in mezza Italia nevica. E noi per cambiare l’aria nelle aule apriamo le finestre: non prendono il virus ma la polmonite. In queste condizioni io i miei figli a scuola non ce li manderei. Stessi autobus, metro, tram treni, stesse cattedre vuote. Non si puo’ giocare sulla pelle degli studenti, degli insegnanti e famiglie”.

