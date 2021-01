Covid, sale a 100 il numero dei medici deceduti nella seconda ondata

ROMA – Salgono a cento i medici trascinati via dalla seconda ondata di CoViD-19: le ultime vittime sono Maurizio Gasparini, internista in pensione ora attivo come Odontoiatra, di Verbano Cusio Ossola, e Vincenzo Scarabeo, fisiatra di Isernia. A darne oggi comunicazione alla Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, i presidenti dei relativi Ordini, Daniele Passerini e Fernando Crudele. Ieri, il nuovo anno si era aperto con la notizia della morte di Enrico Pansini, medico di famiglia e cardiologo di Molfetta (Bari) e Gilberto Forioli, medico di medicina generale e specialista in oftalmologia, di Brescia. Salgono cosi’ a 279 i medici vittima del CoViD, ricordati sul Memoriale del sito Fnomceo.

“Penso che si debba accelerare il processo di vaccinazione di tutti i medici, compresi i medici convenzionati e i liberi professionisti, tra cui gli Odontoiatri- afferma il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli- Il vaccino rappresenta oggi il piu’ potente DPI, dispositivo di protezione individuale, e va fornito a tutti i medici, che hanno pagato il prezzo piu’ alto in questa pandemia”.

Ogni morte “rappresenta per noi una doppia sconfitta: un annientamento a livello umano, per il dolore che sempre la accompagna, e una perdita per tutto il Servizio sanitario nazionale- continua Anelli- Sinora il sistema di sicurezza non ha protetto adeguatamente gli operatori sanitari: riponiamo adesso le nostre speranze nel vaccino, arma che veramente puo’ sconfiggere il virus”.

“Ribadiamo la disponibilita’ dei Medici e degli Odontoiatri a ricevere il vaccino e a somministrarlo- conclude Anelli- Questa disponibilita’ va ora recepita, in modo da poter moltiplicare i punti di vaccinazione e, di conseguenza, di aumentare in maniera esponenziale il numero dei vaccinati“.