L'arancina espressa sbarca a Londra

Il format siciliano della frittura a vista

PALERMO – Londra avrà la sua prima arancina espressa. Giovedì 4 dicembre ‘Sfrigola’ inaugura il suo primo punto vendita nel Regno Unito, dentro Leadenhall Market, portando nella City il format siciliano della frittura a vista. Per il marchio fondato a Palermo da Adriano Pizzurro, Emanuele Pizzurro e Francesco Paolo Caronia si tratta dell’ottavo store.

Oggi ‘Sfrigola’, che all’estero ha aperto anche a Bucarest, conta circa 60 dipendenti, un fatturato medio di tre milioni di euro. L’inaugurazione londinese è fissata per le 12, in 6/7 Leadenhall Market.

