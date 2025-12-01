martedì 2 Dicembre 2025

Montagna, 10 quintali di legna per scaldarsi in inverno: l’iniziativa per 60 famiglie in difficoltà

Veneto Agricoltura ha deciso di mobilitarsi per far arrivare gratuitamente, alle famiglie che non ne hanno, la legna necessaria per la stagione invernale

Data pubblicazione: 1-12-2025 ore 22:54Ultimo aggiornamento: 1-12-2025 ore 22:54

VENEZIA – Quando il freddo comincia a farsi pungente, la legna è indispensabile per chi vive in alta quota. Così, anche quest’anno, Veneto Agricoltura ha deciso di mobilitarsi per far arrivare gratuitamente, alle famiglie che non ne hanno, la legna necessaria per la stagione invernale. L’iniziativa, nata dall’idea delle amministrazioni comunali di Alpago, Fregona e Tambre, ha riguardato proprio questi Comuni, dove 60 nuclei familiari, che avevano fatto domanda di essere inseriti nell’apposita graduatoria, stilata in base alla condizione economica dei beneficiari, hanno ricevuto un bancale di legna da circa 10 quintali. Le consegne si sono concluse negli ultimi giorni di novembre.

Tutta la legna recapitata alle famiglie proviene dalla foresta bellunese del Cansiglio, che, periodicamente, viene sottoposta a necessarie operazioni selvicolturali di taglio e abbattimento controllato, per consentire la fruibilità dell’area naturale e favorire la salute e il bilanciamento della biodiversità al suo interno. Ad occuparsi delle consegne, il personale di Veneto Agricoltura e dei Comuni, arrivando direttamente a casa dei richiedenti. Con una novità rispetto allo scorso anno: il materiale, essendo stato lavorato e imbancalato prima del recapito, è giunto alle famiglie già pronto per l’uso, azzerando le difficoltà di lavorazione della legna grezza. Gli assegnatari potranno utilizzare i bancali ricevuti solo a scopo personale, riscaldando le proprie abitazioni, mentre la rivendita, la cessione o qualsiasi altro impiego diverso da quello previsto dall’accordo siglato con Veneto Agricoltura è vietato.

“Quest’iniziativa- dichiara il direttore di Veneto Agricoltura, Nicola Dell’Acqua– riunisce in sé impegno sociale e consapevolezza sostenibile. Ogni foresta produce della legna in eccesso, che va inevitabilmente rimossa per garantire un equilibrio ecosistemico salutare, di cui flora, fauna e esseri umani possono giovare tutti insieme, nel pieno rispetto della conformazione naturale dell’ambiente. Noi abbiamo deciso di riutilizzare parte di questo surplus di legna, originato dalle operazioni di gestione forestale del Cansiglio, per dare un aiuto concreto a chi ne aveva bisogno: ringrazio sentitamente tutte le persone che hanno offerto il proprio contributo in questo progetto e che si sono occupate dell’organizzazione e della distribuzione del materiale. Un lavoro non facile, ma che anche quest’anno è stato portato a termine con grande puntualità.”

Leggi anche

VIDEO | “E la saga continua”, i Jalisse esclusi dal Festival di Sanremo per la 29sima volta

di Cristina Rossi

Alla Fenice taglio del bonus welfare ai dipendenti, il Pd: “Intervenga il ministro”

di Mattia Cecchini

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»