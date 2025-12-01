“Chiara Petrolini non è inferma di mente”: la perizia dello psichiatra

PARMA – Chiara Petrolini, la studentessa 22enne di Vignale di Traversetolo (Parma) alla sbarra per il duplice omicidio dei due figli neonati partoriti in segreto, non potrebbe invocare l’infermità mentale. Lo sostiene lo psichiatra ingaggiato come consulente di parte civile dai legali dell’ex fidanzato della ragazza e padre dei piccoli.

Il professionista ha detto di non aver trovato nella giovane “disturbi di personalità” e nessun trauma tale da giustificare “lo stato dissociativo” dell’imputata. I periti del tribunale verranno invece sentiti a inizio 2026, mentre l’esito della loro perizia potrebbe arrivare entro fine anno. Nella nuova udienza del processo che si è svolta lunedì in Corte d’Assise sono infine state ascoltate alcune amiche di Chiara, una delle quali ha detto che anche dopo averla vista nuda uscita dalla doccia o in costume in piscina, la 22enne non aveva la pancia e sembrava si comportasse normalmente.