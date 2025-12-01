Cultura, la metamorfosi della donna contemporanea nello sguardo di Malena Mazza

ROMA – In occasione dello Xmas Maroncelli District, il 2 dicembre dalle 18 alle 21.30 negli spazi di via Quadrio 18 (piano 1) a Milano sarà presentato il progetto ‘Identità ribelle’, un percorso visivo dedicato all’evoluzione della donna contemporanea. La mostra esplora le tensioni e le potenzialità che attraversano oggi la femminilità: libertà e contraddizione, forza e vulnerabilità, affermazione e dubbio. Le immagini diventano specchi di una trasformazione sociale e culturale in atto, in cui l’identità femminile si impone come gesto di ribellione, consapevolezza e autodeterminazione.

MALENA MAZZA, UNA VISIONE CINEMATOGRAFICA INTRISA DI IRONIA E DISSACRAZIONE

Protagonista di questo racconto è Malena Mazza, artista che ha saputo costruire uno sguardo unico, riconoscibile e profondamente narrativo. La sua formazione – maturata anche accanto a maestri come Michelangelo Antonioni e i fratelli Taviani – le ha permesso di sviluppare una visione cinematografica intrisa di ironia e dissacrazione, capace di trasformare ogni progetto, sia esso pubblicitario o redazionale, in una vera e propria opera d’arte. Con ‘Identità ribelle’, Mazza indaga la forza del corpo femminile come linguaggio, come manifesto, come spazio politico ed emotivo. Un’occasione per riflettere su nuove forme di presenza e rappresentazione, in un dialogo aperto tra pubblico, artista e territorio.