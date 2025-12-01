lunedì 1 Dicembre 2025

Cultura, la metamorfosi della donna contemporanea nello sguardo di Malena Mazza

Domani la presentazione del progetto a Milano in occasione dello Xmas Maroncelli district

Data pubblicazione: 1-12-2025 ore 17:09Ultimo aggiornamento: 1-12-2025 ore 17:09

ROMA – In occasione dello Xmas Maroncelli District, il 2 dicembre dalle 18 alle 21.30 negli spazi di via Quadrio 18 (piano 1) a Milano sarà presentato il progetto ‘Identità ribelle’, un percorso visivo dedicato all’evoluzione della donna contemporanea. La mostra esplora le tensioni e le potenzialità che attraversano oggi la femminilità: libertà e contraddizione, forza e vulnerabilità, affermazione e dubbio. Le immagini diventano specchi di una trasformazione sociale e culturale in atto, in cui l’identità femminile si impone come gesto di ribellione, consapevolezza e autodeterminazione.

MALENA MAZZA, UNA VISIONE CINEMATOGRAFICA INTRISA DI IRONIA E DISSACRAZIONE

Protagonista di questo racconto è Malena Mazza, artista che ha saputo costruire uno sguardo unico, riconoscibile e profondamente narrativo. La sua formazione – maturata anche accanto a maestri come Michelangelo Antonioni e i fratelli Taviani – le ha permesso di sviluppare una visione cinematografica intrisa di ironia e dissacrazione, capace di trasformare ogni progetto, sia esso pubblicitario o redazionale, in una vera e propria opera d’arte. Con ‘Identità ribelle’, Mazza indaga la forza del corpo femminile come linguaggio, come manifesto, come spazio politico ed emotivo. Un’occasione per riflettere su nuove forme di presenza e rappresentazione, in un dialogo aperto tra pubblico, artista e territorio.

Leggi anche

Niente corso di filosofia agli ufficiali dell’Esercito? L’Università di Bologna sotto attacco di governo e centrodestra

di Redazione

“Venezi alla Fenice? Scelta in modo discutibile”: la maestra (e moglie di Pelù) spiega i malumori degli artisti

di Redazione

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»