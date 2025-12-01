Tg Politico parlamentare, l’edizione di lunedì 1 dicembre 2025

ADDIO A NICOLA PIETRANGELI, L’ITALIA PIANGE LA SCOMPARSA DEL ‘RE DELLA DAVIS’

Addio a Nicola Pietrangeli. L’Italia piange la scomparsa, a 92 anni, dell’unico azzurro inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale, primo di sempre a trionfare in uno Slam. Classe 1933, Pietrangeli ha vinto in carriera 48 titoli, tra cui due Roland Garros, una storica Coppa Davis da capitano – torneo di cui è primatista per partite giocate e vittore sia in singolare che in doppio – e due Internazionali d’Italia: il primo, nel 1957, sul campo del Foro Italico di Roma che oggi porta il suo nome. “Un esempio di eleganza, talento e dedizione che ha segnato in maniera indelebile la storia del tennis”, il ricordo della famiglia Pietrangeli. Per la premier Giorgia Meloni, Pietrangeli “è stato un campione capace di ispirare diverse generazioni e che ha portato in alto il nome dell’Italia nel mondo”.

EMMA BONINO RICOVERATA, E’ VIGILE

Emma Bonino è stata ricoverata, ieri sera, in terapia intensiva a Roma, a seguito di un malore. La 77enne esponente radicale è stata trasferita oggi in un reparto specializzato al San Filippo Neri, ed è sempre rimasta vigile. L’ex ministra degli Esteri ha combattuto contro un tumore al polmone e nell’ottobre 2024 è stata ricoverata per problemi respiratori. Il leader di Più Europa Riccardo Magi spiega che Bonino è stata sottoposta ad accertamenti medici e si dice fiducioso “di avere in giornata notizia di miglioramenti, perché Emma è una grande lottatrice”.

SOLE 24 ORE: A TRENTO LA QUALITÀ DELLA VITA MIGLIORE D’ITALIA

La provincia di Trento torna regina della qualità della vita in Italia. A certificarlo è la 36esima edizione dell’indagine del Sole 24 Ore, che vede un podio tutto alpino: Bolzano è al secondo posto e Udine al terzo. All’ultimo posto c’è invece Reggio Calabria, maglia nera di una classifica che vede le ultime 24 posizioni tutte occupate da province del Mezzogiorno, a testimonianza del persistente divario tra tra Nord e Sud: la top 10 è popolata solo da territori del Settentrione. Le città metropolitane registrano un miglioramento diffuso rispetto all’edizione 2024: a guidare la risalita con un avanzamento di 13 posizioni è Roma, che si piazza 46esima.

ROMA, SCRITTE SUI MURA DI UNA SINAGOGA A MONTEVERDE. CONDANNA UNANIME

Oltraggio alla sinagoga nel quartiere Monteverde di Roma. “Monteverde antisionista e antifascista” e “Palestina Libera” le scritte apparse sui muri. Imbrattata con vernice nera la targa dedicata a Michael Stefano Gaj Tachè, il bambino di due anni vittima del terrorismo palestinese e morto il 9 ottobre del 1982. Unanime la condanna. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha parlato di “un gravissimo atto di intolleranza nei confronti delle comunità ebraiche”. “Sono gesti gravi e riprovevoli, che feriscono la memoria”, gli ha fatto eco il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. La Digos di Roma è al lavoro sulle telecamere installate nella zona che avrebbero ripreso i due responsabili. Le scritte sono state già ripulite da Ama.