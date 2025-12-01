lunedì 1 Dicembre 2025

Tg Sanità, edizione dell’1 dicembre 2025

Si parla di responsabilità diretta dei medici, di influenza aviaria e di dolore cronico

di Carlotta Di Santo

RESPONSABILITÀ DIRETTA MEDICI. MINISTERO SI OPPONE A EMENDAMENTO BIANCOFIORE

“Né utile né opportuno”. In una nota il ministero della Salute boccia l’emendamento a firma di Micaela Biancofiore, che tentava di rendere nuovamente contrattuale la responsabilità civile del personale sanitario e che ha scatenato le proteste di sindacati e ordini dei medici. “Il ministero della Salute- si legge nella nota- esprimerà parere contrario. L’attuale normativa garantisce una tutela adeguata, integrata peraltro dalla recente norma sulla colpa grave, e non si ritiene utile né opportuno introdurre una modifica che di fatto andrebbe in senso opposto a quanto fin qui proposto dal ministro Schillaci sulla colpa medica”.

INFLUENZA AVIARIA IN UE. ECDC E EFSA: ONDATA SENZA PRECEDENTI, AUMENTATO RISCHIO PER UOMO

L’Europa sta affrontando un’ondata “senza precedenti” di influenza aviaria, con numeri che hanno superato ogni record storico. Secondo i dati congiunti di Ecdc ed Efsa, tra il 6 settembre e il 14 novembre 2025 sono stati registrati 1.443 casi di influenza aviaria altamente patogena A(H5) in uccelli selvatici in 26 Paesi europei, un valore quattro volte superiore allo stesso periodo del 2024 e il più alto dal 2016. L’Ecdc avverte che l’elevata circolazione del virus negli animali “aumenta concretamente il rischio di esposizione umana”. L’agenzia raccomanda quindi misure preventive rafforzate per tutte le categorie a rischio – allevatori, cacciatori, veterinari – e un monitoraggio di 10-14 giorni per chiunque sia stato esposto ad animali infetti.

HIV. AL FORUM RISK PUNTO SU VIRUS, ESPERTI: INCIDENZA IN CRESCITA, ARMA CHIAVE PREVENZIONE

L’Hiv è una patologia cronica e con un’incidenza in crescita. Secondo Barbara Suligoi, direttrice del Centro operativo Aids (Coa) dell’Istituto superiore di sanità, il “virus non è scomparso”. Anzi, nel 2024 in Italia sono state contate quasi 2.500 nuove diagnosi e “i casi dal 2020 hanno ricominciato ad aumentare”, ha detto al Forum Risk Management in Sanità, ad Arezzo. L’Hiv, quindi, circola “soprattutto nella fascia di età 25-40 anni, anche se in percentuale l’aumento maggiore è stato registrato sugli over 50”. La sfida, secondo gli esperti, sta dunque nella prevenzione, che resta “l’arma chiave”, ha aggiunto Suligoi, ponendo l’accento sulla profilassi pre-esposizione (PrEP) e sull’uso del preservativo.

DOLORE CRONICO. COLPITI IN OLTRE 10 MLN. ARRIVA MANIFESTO PER DIRITTO A NON SOFFRIRE

“Il dolore cronico coinvolge oltre dieci milioni di italiani. Si tratta di una condizione che riguarda persone che convivono con cefalea, sclerosi multipla, infiammazioni croniche dell’intestino, fibromialgia, psoriasi e malattie reumatologiche, solo per citarne alcune. In Italia la Legge 38/2010 ha definito il dolore come patologia di cui il Servizio sanitario nazionale deve farsi carico: eppure, a distanza di 15 anni, occorre constatare che l’attuazione di questa norma è ancora frammentaria, teorica e non uniforme sul territorio nazionale”. A Roma, presso la sala stampa della Camera dei deputati, l’Alleanza Dolore Cronico ha presentato su queste basi il Manifesto ‘Dolore: no grazie!’, un documento promosso da Health Engine, soggetto aggregatore di istanze associative e popolari, e supportato dalla voce di centinaia di migliaia di pazienti, che contiene otto priorità programmatiche, tra cui aggiornare i Livelli Essenziali di Assistenza, opporsi alle liste d’attesa e lottare contro lo stigma.

MEDICINA DI PRECISIONE. NUOVE FRONTIERE PER MALATTIE RARE E ONCOLOGIA, TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

“La medicina di precisione rappresenta un approccio innovativo che mira a sviluppare trattamenti mirati basati su alterazioni genetiche specifiche, con grandi potenzialità in oncologia e nelle malattie rare. In Italia, questa strategia è vista come una leva per migliorare l’appropriatezza e la sostenibilità dei trattamenti, affrontando sfide legate a accesso equo e costi elevati”. Se n’è discusso al convegno organizzato da Blueprint Medicines, a Sanofi company, promosso da Hps-Health Publishing and Services, che si è svolto al ministero della Salute. “La medicina di precisione- hanno evidenziato gli esperti- ha mostrato significativi progressi, come nel caso della mastocitosi sistemica indolente, una malattia rara per cui i trattamenti mirati stanno modificando la sua gestione, migliorando la qualità di vita dei pazienti. L’approccio, basato sull’identificazione di biomarcatori e terapie mirate, ha cambiato la diagnosi e il trattamento, riducendo i ritardi e gli effetti indesiderati”. Tuttavia, hanno evidenziato infine gli esperti, le “sfide restano, inclusi i costi delle terapie e la gestione dei dati complessi”.

FARMACEUTICA. DA SANOFI 70 MLN IN FORMAZIONE, TECNOLOGIA, RICERCA E SVILUPPO

“Circa 70 milioni di euro investiti complessivamente da Sanofi nelle tre leve chiave dell’innovazione: formazione di competenze, trasformazione tecnologica industriale e Ricerca e Sviluppo“. Il dato emerge dal Report d’Impatto 2024 di Sanofi, raccontato nella Capitale dal presidente e amministratore delegato di Sanofi Italia e Malta, Marcello Cattani, in occasione dell’evento ‘Guidare l’Innovazione verso una Strategia italiana delle Scienze della Vita’, promosso da Sanofi. “In Ricerca e Sviluppo- ha fatto sapere Cattani- sono stati investiti 45,2 milioni, che hannno un beneficio complessivo di 133 milioni di euro per il Ssn e la Nazione in termini di costi evitati. Inoltre, la ricerca sostenuta da Sanofi è una delle più estese in Italia, con 108 studi clinici condotti nell’ultimo anno, che hanno coinvolto 1.517 pazienti distribuiti in 563 centri clinici ospedalieri e universitari, grazie alla collaborazione con oltre 90 strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale”.

