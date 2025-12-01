lunedì 1 Dicembre 2025

Problemi per la app di Poste, malfunzionamenti e disservizi

Mattinata di disservizi per chi utilizza la app e il sito di Poste Italiane

di Marcella PirettiData pubblicazione: 1-12-2025 ore 13:43Ultimo aggiornamento: 1-12-2025 ore 13:43

ROMA – Problemi e disservizi per la app di PosteMobile, su cui ci sarebbero difficoltà di accesso da alcune ore. Le prime segnalazioni sono delle 8.30, il picco è intorno alle 9.15. Il grafico riportato dal sito Downdetector, che si occupa di tracciare i ‘blackout’ di siti e app, mostra bene la situazione. Che non sarebbe ancora risolta. Anche se, a partire da poco prima delle 12, il numero di segnalazioni sono molto diminuite.
Molti utenti hanno segnalato il mancato accesso alla app e in alcuni casi anche al sito. Qualcuno non è proprio riuscito ad accedere, altri hanno avuto problemi nella fase di check-out o durante i pagamenti. Alcuni utenti hanno ricevuto un messaggio di errore (da cui non si capiva il tipo di problema), altri hanno spiegato che l’app si blocca e non si riesce ad accedere. Sul sito di Poste.it al momento non sono segnalati avvisi agli utenti e non ci sono comunicazioni.

Leggi anche

Mercoledì l’ultimo saluto a Nicola Pietrangeli: camera ardente e funerale, dove e quando

di Marco Melli

Spari e frasi in arabo, si scatena il panico nel centro commerciale: era tutto finto

di Redazione

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»