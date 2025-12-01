lunedì 1 Dicembre 2025

Mercoledì l’ultimo saluto a Nicola Pietrangeli: camera ardente e funerale, dove e quando

Nel campo del Parco del Foro italico che porta il suo nome sarà possibile rendere l'ultimo omaggio al grande tennista. La famiglia: " La sua passione, il suo spirito competitivo e la sua ironia patrimonio di tutti"

di Marco MelliData pubblicazione: 1-12-2025 ore 13:33Ultimo aggiornamento: 1-12-2025 ore 13:37

ROMA – Si terrà mercoledì la camera ardente di Nicola Pietrangeli, scomparso oggi a 92 anni. Sarà possibile rendere l’ultimo omaggio al grande tennista azzurro dalle 9 alle 14, all’interno dello stadio che porta il suo nome, nel Parco del Foro Italico a Roma. Successivamente, alle 15, sono in programma i funerali alla chiesa di Ponte Milvio.

LEGGI ANCHE: Addio a Pietrangeli re della Davis, unico italiano nella ‘Hall of Fame’
LEGGI ANCHE: Pietrangeli: “Sogno ancora la sconfitta con Panatta nel 1970, e cado dal letto”

LA FAMIGLIA: “PROFONDA E DIFFUSA LA SUA EREDITÀ SPORTIVA E UMANA”

“Nicola Pietrangeli è venuto a mancare oggi, circondato dall’affetto dei suoi cari”. Lo scrive in un comunicato la famiglia Pietrangeli.
“Figura iconica dello sport italiano e internazionale, esempio di eleganza, talento e dedizione- prosegue la nota- ha segnato in modo indelebile la storia del tennis e ha rappresentato per generazioni un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. La sua passione, il suo spirito competitivo e la sua ironia rimarranno per sempre patrimonio di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, di seguirlo e di amarlo. Nei prossimi giorni saranno comunicate le informazioni relative alle esequie e agli eventuali momenti pubblici di commemorazione. La famiglia desidera ringraziare sin d’ora quanti stanno esprimendo vicinanza e affetto, testimoniando ancora una volta quanto profonda e diffusa sia stata l’eredità sportiva e umana di Nicola Pietrangeli”.

(photo credit: Mariagrazia Dario Stringa/Fb)

Leggi anche

Spari e frasi in arabo, si scatena il panico nel centro commerciale: era tutto finto

di Redazione

‘Ndrangheta, minacce a un giudice del maxi processo ‘Aemilia’ a Reggio Emilia: croce nera sulle finestre

di Mattia Caiulo

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»