Mercoledì l’ultimo saluto a Nicola Pietrangeli: camera ardente e funerale, dove e quando

ROMA – Si terrà mercoledì la camera ardente di Nicola Pietrangeli, scomparso oggi a 92 anni. Sarà possibile rendere l’ultimo omaggio al grande tennista azzurro dalle 9 alle 14, all’interno dello stadio che porta il suo nome, nel Parco del Foro Italico a Roma. Successivamente, alle 15, sono in programma i funerali alla chiesa di Ponte Milvio.

LA FAMIGLIA: “PROFONDA E DIFFUSA LA SUA EREDITÀ SPORTIVA E UMANA”

“Nicola Pietrangeli è venuto a mancare oggi, circondato dall’affetto dei suoi cari”. Lo scrive in un comunicato la famiglia Pietrangeli.

“Figura iconica dello sport italiano e internazionale, esempio di eleganza, talento e dedizione- prosegue la nota- ha segnato in modo indelebile la storia del tennis e ha rappresentato per generazioni un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. La sua passione, il suo spirito competitivo e la sua ironia rimarranno per sempre patrimonio di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, di seguirlo e di amarlo. Nei prossimi giorni saranno comunicate le informazioni relative alle esequie e agli eventuali momenti pubblici di commemorazione. La famiglia desidera ringraziare sin d’ora quanti stanno esprimendo vicinanza e affetto, testimoniando ancora una volta quanto profonda e diffusa sia stata l’eredità sportiva e umana di Nicola Pietrangeli”.

(photo credit: Mariagrazia Dario Stringa/Fb)