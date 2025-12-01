Spari e frasi in arabo, si scatena il panico nel centro commerciale: era tutto finto

ROMA – Rumori di spari e frasi in arabo in un centro commerciale pieno di gente. Si è scatenato il panico a Casamassima, in provincia di Bari: chi ha pensato a un possibile attentato in corso, ha iniziato a correre verso l’uscita più vicina. Invece i terrificanti rumori erano solo ‘sparati’ da una cassa in esposizione in un negozio di una nota catena di elettrodomestici.

COSA È SUCCESSO

L’episodio è accaduto sabato pomeriggio scorso, 29 dicembre. Per fare luce sugli autori della bravata sono intervenuti gli agenti della Guardia di Finanza, già presenti nel centro commerciale, e i Carabinieri che hanno avviato le indagini. Dalle ricostruzioni si è risaliti a tre ragazzini, due di 13 anni e uno di 12, che- per arrivare al loro intento- sono riusciti a collegare uno smartphone tra quelli messi a disposizioni della clientela a una cassa bluetooth in esposizione e a trasmettere così ad alto volume la riproduzione di colpi di arma da fuoco e di voci in arabo.

LE INDAGINI PER RISALIRE AGLI AUTORI DELLO SCHERZO

Una volta constatato che non era in corso nessun attentato nei locali del centro commerciale, dal negozio è stata allertata le stazione locale dei carabinieri e la Guardia di Finanza. I militari sono accorsi nell’esercizio commerciale per raccogliere le testimonianze dei presenti che avevano potuto ascoltare i presunti colpi di arma da fuoco. Si è quindi risalito ai tre minorenni e, a seguito delle formalità di rito, affidati ai propri genitori. La stazione dei carabinieri ha informato immediatamente l’autorità giudiziaria ordinaria e quella minorile che hanno avviato indagini. Gli inquirenti si sono infine riservati degli approfondimenti e valutazioni sulla posizione degli esercenti e sulla responsabilità genitoriale dei ragazzini.