VIDEO |”Non ti preoccupare, con tua mamma ci parliamo noi”, la telefonata al 112 salva un 17enne dal suicidio

Il ragazzo si trovava alla stazione di Colleferro e voleva lanciarsi sotto un treno, le parole del carabiniere lo hanno trattenuto. Ecco cosa gli ha detto

Data pubblicazione: 1-12-2025 ore 11:32Ultimo aggiornamento: 1-12-2025 ore 11:32

ROMA – Un carabiniere operatore della centrale operativa della Compagnia di Colleferro, alle porte di Roma, nei giorni scorsi, si è reso protagonista di un episodio di straordinaria professionalità e umanità. Grazie alla sua prontezza, sensibilità e capacità di gestione della situazione, è stato possibile evitare un tragico epilogo e salvare la vita di un giovane in difficoltà.

Il ragazzo, in evidente stato di fragilità, chiamando al 112, aveva manifestato l’intenzione di volersi lanciare sotto un treno in transito presso la locale stazione. La segnalazione giunta alla centrale dei Carabinieri ha attivato immediatamente l’intervento del carabiniere di turno, che con lucidità e fermezza ha instaurato un dialogo diretto con il giovane, riuscendo a rassicurarlo e a guadagnare tempo prezioso fino all’arrivo di una pattuglia che ha rintracciato il ragazzo e lo ha messo in sicurezza.
La professionalità dimostrata, unita a un profondo senso di responsabilità e vicinanza umana, ha permesso di trasformare un momento di disperazione in un’occasione di salvezza. Questo episodio rappresenta un esempio concreto della missione quotidiana degli uomini e delle donne dell’Arma dei Carabinieri: essere al servizio della comunità, proteggere i cittadini e garantire sicurezza, anche nei momenti più delicati e complessi.

