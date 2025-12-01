Cisgiordania, Tajani: “Israele fermi i coloni, agisca con i fatti”

ROMA – Da Israele devono arrivare risposte “nei fatti”, non solo su un piano “diplomatico”: lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante un’intervista su Canale 5. “Continueremo a insistere con Israele”, ha sottolineato il dirigente, in riferimento anche all’aggressione subita da alcuni cittadini italiani in Cisgiordania, regione palestinese occupata dalle forze di Tel Aviv. “Spero che al di là delle risposte formali, Israele agisca in modo deciso nei confronti dei coloni”. Tajani ha aggiunto: “Siamo contrari a qualsiasi annessione di porzioni di Cisgiordania da parte di Israele”.

CISGIORDANIA, TAJANI: PARTITI ESTREMISTI ISRAELE CON COLONI

Nel governo di Israele ci sono partiti “estremisti” che sostengono i coloni, ha sottolineato il ministro degli Esteri. Tajani ha evidenziato la “necessità di bloccare qualsiasi azione violenta da parte dei coloni”. Poi ha aggiunto: “Ci sono partiti nel governo, non quello del primo ministro Benjamin Netanyahu, che sostengono le ragioni dei coloni”.