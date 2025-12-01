Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva

ROMA – Dalla serata di ieri, Emma Bonino è ricoverata nella terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito di Roma. La fondatrice di +Europa, è arrivata ieri al nosocomio in codice rosso a causa di un’insufficienza respiratoria. Il nuovo bollettino medico sulle sue condizioni di salute dovrebbe arrivare in mattinata. Stando a fonti politiche citate da Rai News, Bonino sarebbe vigile e cosciente.

Anche nell’ottobre 2024, l’ex ministra degli Esteri è stata ricoverata per problemi respiratori. Pochi giorni dopo, il 5 novembre, aveva ricevuto anche la visita a sorpresa del ‘suo amico’ Papa Francesco. Un incontro, immortalato anche da un foto, pubblicata sui social. Precedentemente, la salute della leader radicale era stata già stata messa a dura prova da un tumore al polmone, sconfitto dopo otto lunghi anni.