Ora tra Letta e Calenda volano gli schiaffi

Roma – Da quasi alleati a nemici giurati. E’ scontro al calor bianco tra Enrico Letta e Carlo Calenda, dopo la visita del leader di Azione alla premier Giorgia Meloni, a palazzo Chigi, per proporle un’ipotesi di collaborazione sulla manovra.

Letta spiega in un’intervista al tg3 che il “Governo naviga a vista e la manovra vale solamente per i primi tre mesi e non di certo per tutto l’anno. Questo Governo cerca disperatamente alleati con i quali sostituire quelli attuali. Ho visto che si è già proposto il Terzo Polo con Calenda per sostituire Forza Italia, loro che sono stati votati per stare all’opposizione e che invece sono già pronti a passare in maggioranza”, dice il segretario dem.

Pronta e secca la replica del leader di Azione: “Stasera Enrico Letta ha dichiarato che ‘Calenda si è proposto di sostituire Forza Italia in maggioranza’. Una spudorata bugia di chi peraltro ha passato tutta la campagna elettorale a giocare a ‘Sandra e Raimondo’ con Giorgia Meloni. Enrico stai sereno, e pensa al Pd”, e’ il consiglio che manda a Letta, via social. E aggiunge che prima di andare da Meloni, aveva mandato la sua proposta di manovra al Pd. “Ho anche chiesto di andare insieme. Letta non mi ha neanche risposto“.

Come sono lontani i tempi in cui i due progettavano di candidarsi da alleati alle elezioni politiche.

