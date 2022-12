Pd, Nardella nicchia ancora: “Sento su di me responsabilità, presto nuovi passi”

FIRENZE – Dario Nardella non scioglie ancora la riserva sulla corsa al congresso nazionale del Pd, ma promette in un lungo post Facebook di farlo sapere nel giro di poco tempo. “Sento su di me la responsabilità non semplice di contribuire da protagonista a questa lunga e difficile avventura, convinto più che mai che il destino della casa comune venga ben prima dei nostri destini individuali- scrive- anche per questo è forte il desiderio di ringraziare le tante persone che da tutto il Paese mi stanno dimostrando stima, amicizia e affetto sincero”.

“DEMOCRATICI CHIAMATI A PIÙ GRANDE SFORZO DEGLI ULTIMI 15 ANNI”

Il sindaco di Firenze aggiunge, fra le altre cose: “Per me la politica non può prescindere dai rapporti umani, dall’autonomia di ciascuno, dall’ascolto e dal rispetto reciproco. Con loro prima di tutto condividerò molto presto i prossimi passi, con riferimento al tipo di impegno che potrò mettere nel congresso. Perché nella mia vita e nella mia cultura c’è sempre la forza del ‘noi’ e non l’egoismo dell”io'”. Il cambio di paradigma che Nardella si attende è anzitutto in questo: “Noi democratici- conclude- siamo chiamati oggi al più grande sforzo di generosità, coraggio e umiltà mai fatto in questi 15 anni da quando esiste il Pd. Dipende da tutti noi e da nessun altro”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it