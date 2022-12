A Bologna il primo negozio hi-tech di serramenti: usa l’intelligenza artificiale

BOLOGNA – Apre a fianco delle Due torri, in pieno centro storico a Bologna, il primo punto vendita digitale in Italia dedicato alla vendita dei serramenti. Ha richiesto un investimento di 15 milioni di euro, solo per sviluppare la tecnologia su cui si fonda, e si presenta come uno store completamente digitale che aiuta il cliente a scegliere la finestra giusta (sulla base di criteri come classe di isolamento, sicurezza e luminosità) nell’ambito di un catalogo di centinaia di migliaia di prodotti. Si tratta di Voilàp Home e ad aprire le sue porte, da oggi, pensa Federico Caiumi, ceo di Voilàp Digital, società parte del gruppo multinazionale Voilàp, con sede nel modenese, guidata da Valter Caiumi, fra l’altro presidente di Confindustria Emilia, grazie al quale il nuovo investimento hi-tech insediato a Bologna è di fatto stato possibile. In via Rizzoli 9, dunque, è stato sviluppato un sistema fondato sull’intelligenza artificiale, perché è quest’ultima “a suggerire i prodotti migliori, sulla base del profilo del singolo cliente, e a configurarli. L’idea è ‘io scelgo quello che voglio’, prima di installarlo a casa, che in questo settore rappresenta una facoltà non scontata”, spiega il giovane Caiumi oggi sul posto, aggiungendo: “In questo negozio è diventato facilissimo comprare porte e finestre per il cliente finale”.

NUOVI STORE APRIRANNO A MILANO E NON SOLO

Il nuovo negozio inaugurato in via Rizzoli a Bologna

A breve, l’iniziativa si espanderà a livello nazionale tra Milano e altre location: “Siamo partiti da Bologna visto che- continua Caiumi- siamo un gruppo manifatturiero dalla forte componente digitale, comparto in cui questo territorio è hub non da oggi. Inaugureremo anche in zona Brera a Milano, in occasione del Salone del mobile, e a livello nazionale l’idea è quella di aprire una decina di store nei prossimi due-tre anni. Ma consentiamo anche ad altri di usare la nostra tecnologia, col loro brand e il nostro format”.

