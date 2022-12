Alla Casa della Salute di Villa Albani ad Anzio un nuovo mammografo digitale

ROMA – Nell’ottica dell’implementazione dell’offerta diagnostica nella fondamentale attività di Screening Oncologico, per incrementare la risposta alle esigenze relative alla salute della donna, è stato installato, collaudato e sarà in funzione da oggi 1 dicembre, presso la Casa della Salute di Villa Albani ad Anzio, un nuovo mammografo digitale. Si tratta di un sistema di diagnosi digitale che contiene elementi particolarmente innovativi: si connota, infatti, come unico modello, presente attualmente sul mercato, che permette di eseguire sulla stessa piattaforma, una moltitudine di procedure. L’installazione del nuovo mammografo di Villa Albani consentirà di ampliare le attività relative alla senologia clinica già presenti nell’ambito del padiglione Faina, incrementandole sul territorio di Anzio Nettuno e della Asl Roma 6 tutta.

“L’installazione di queste nuove tecnologie ci consente di valorizzare il ruolo della prevenzione e della senologia clinica, di fare diagnosi tempestive ed in molti casi salvare vite umane. L’obiettivo è quindi quello di potenziare lo screening mammografico, la diagnosi precoce dei tumori della mammella e le attività di senologia clinica, mettendo a disposizione di tutte le donne una strumentazione moderna, gestita sempre da personale sanitario di elevata professionalità ed esperienza”, ha commentato il Direttore Generale Cristiano Camponi.

