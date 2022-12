Sanremo Giovani 2022: ecco chi sono i 12 finalisti

ROMA – Giovanissimi, pieni di speranza e con progetti totalmente diversi tra loro. Nove ragazzi, due ragazze e un gruppo. È questo l’identikit generale del cast di Sanremo Giovani 2022, la competizione che – la sera del 16 dicembre, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo su Rai 1 – selezionerà 3 artisti da portare tra i ‘Big’ di Sanremo 2023.

In lizza per la vittoria: Colla Zio con “Asfalto”, Fiat 131 con “Pupille”, gIANMARIA con “La città che odi”, Giuse The Lizia con “Sincera”, Maninni con “Mille porte”, Mida con “Maldite”, Noor con “Tua Amelie”, Olly con “L’anima Balla”, Romeo & Drill con “Giorno di scuola”, Sethu con “Sottoterra”, Shari con “Sotto Voce” e Will con “Le cose più importanti”.

Ai microfoni della Dire, i ragazzi si sono presentati e raccontati, cantando anche un piccolo estratto delle loro canzoni.

1. Colla Zio

Band milanese che non ama definirsi, Colla Zio nasce come un collettivo di cinque ventenni cresciuti insieme Barre rap e canto si alternano su un tessuto pop fatto di armonizzazioni da gruppo vocale, ritornelli esplosivi e produzioni eterogenee, in un caleidoscopio di influenze urban e alternative. Hanno pubblicato il primo EP, “Zafferano”, uscito per Woodworm nel 2021. Nel 2022, con l’ingresso nel roster di Virgin Music Italy (Universal Music), escono “chiara” con gli amici e colleghi Selton, “Ci rimango male quando sei puntuale” e “Tanto Piove”.

2. Fiat 131

Fiat 131 è un cantautore calabrese. Il nome d’arte è ispirato alla superstite automobile del nonno Alfredo, che è stata luogo e testimone delle prime ed innumerevoli avventure sotto le note indimenticabili di Lucio Dalla. Ad agosto del 2022, dopo una lunga selezione, vince con il brano “Caramelle” il Contest di Radio Deejay “Deejay on stage” che gli ha permesso di entrare nella Top 20 dei brani più trasmessi dalle radio italiane. Tra le ultime esperienze, oltre a collaborare in qualità di autore per diversi Big della musica italiana, ha pubblicato il nuovo inedito “Per sentirsi meno soli”, con la collaborazione di Piazzabologna e l’inconfondibile voce di Antonello Venditti.

3. gIANMARIA

Classe 2002, gIANMARIA nasce e cresce nella città di Vicenza, dove fin da giovanissimo inizia a comporre e a registrare brani. Cresce con il cantautorato e si appassiona da giovanissimo all’hip hop italiano e internazionale. Approfondisce la collaborazione con produttori come Bias (Madame) con cui sperimenta e lavora alla continua ricerca di un suono unico e che gli appartenga al 100%. Partecipa nel 2021 alla quindicesima edizione di X Factor dove, già nelle prime fasi di selezione colpisce ed emoziona i giudici con i suoi inediti “I suicidi“ e “Senza Saliva”, entrambi contenuti in “Fallirò” l’Ep di debutto dell’artista, uscito per Epic/Sony Music a inizio 2022.

4. Giuse The Lizia

Giuseppe Puleo aka Giuse The Lizia è un cantautore di 21 anni nato e cresciuto a Bagheria, in provincia di Palermo. Inizia a suonare la chitarra all’età di 15 anni e alle superiori cantava in una cover band degli Strokes. A 17 anni inizia a scrivere canzoni mescolando rap e cantautorato. Ha due Ep all’attivo, “Come minimo” e “Lalalacrime”. Lo scorso ottobre, è arrivato su tutte le piattaforme con il singolo “One More Time”.

5. Maninni

Classe ‘97, Alessio Mininni in arte Maninni è un cantautore nato e cresciuto a Bari, luogo in cui si è avvicinato alla musica da bambino, imbracciando una chitarra e ascoltando moltissimi generi musicali e artisti, tra cui i suoi beniamini: U2, Oasis, Radiohead, Pink Floyd, Vasco Rossi, Ligabue, Cesare Cremonini. Grazie a tutte queste influenze, Maninni ha fatto della musica la sua più grande passione. Taciturno ed empatico, Maninni esordisce nel 2017 con “Parlami di te” e nel 2019 pubblica “Peggio di ieri”. Dopo un silenzio di due anni, torna nel 2021 con il primo singolo di un nuovo progetto discografico, curato da un nuovo team.

6. Mida

Mida è un cantante classe 1999. Nasce a Caracas, da madre venezuelana e padre italiano e cresce a Milano. Si avvicina alla musica all’età di 11 anni e in poco tempo alcuni dei freestyle pubblicati sul web iniziano ad attirare l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. A 16 anni entra nella Blocco Recordz di Emis Killa, con il quale gira l’Italia come open act del suo tour. Nel 2020 Mida decide di ripartire da indipendente. Ratatah Freestyle #3 segna il suo ritorno sulla scena. Il 2021 si apre con la pubblicazione del singolo di successo (certificato disco d’oro in pochi mesi) “Ricordarmi di scordarti”, che insieme al brano “Lento” hanno totalizzato più di 20 milioni di stream sulle piattaforme digitali. Il percorso continua nel 2022 con l’uscita di “Stupido Sentimento” e “Fidati di me” feat. Olly.

7. Noor

Noor Amelie Mocchi in arte Noor è una giovanissima cantante diciottenne che sin da bambina ha fatto della musica la sua più grande forma di comunicazione, una necessità per potersi esprimere, il più grande antidoto per combattere la sua timidezza. Studia canto, pianoforte e da un paio d’anni si è dedicata alla scrittura delle sue canzoni. Noor vive ad Urbino, figlia di papà italiano e mamma kirghiza, è cresciuta immersa in 2 mondi e culture diverse che hanno sviluppato in lei un connubio importante in cui la “musica” rappresenta da sempre l’unica costante, nonostante i tanti cambiamenti. Nel 2021 è una delle protagoniste della serie Rai “Tu non sai chi sono io”, a marzo 2021 pubblica il singolo “Respiro”, a maggio 2021 “A quando”. Attualmente è in sala di registrazione per la scrittura del suo primo album.

8. Olly

Olly (Federico Olivieri) è un cantante genovese classe 2001. Emerso dalla scena rap ligure, il suo stile è definito, fin dai primi passi, da un metodo hip-hop e dalla centralità della parola, che tende a sublimarsi fin da subito in un utilizzo della voce profondamente melodico, a tratti soul. Con questa formula raggiunge i primi successi nel 2019, attirando l’attenzione di realtà come Metatron e Sony, con cui inizia un percorso nel 2021. A tutto ciò, si aggiunge, grazie all’incontro con il producer JVLI, una tendenza alla musica elettronica, che si traduce in brani dal carattere movimentato. “Un’altra volta” è il più grande risultato in questo senso: a tutti gli effetti un tormentone (che conta al momento oltre 5 milioni di stream) che ha fatto vibrare i “TIM Summer Hits” e altri palchi estivi, inclusi quelli di Frah Quintale e Blanco. Ha collaborato con vari artisti provenienti dal rap e dal pop, tra cui Arisa. Il 28 ottobre ha pubblicato il singolo “Fammi Morire”.

9. Romeo & Drill

Romeo & Drill sono un duo romano pop urban in attività dal 2019, composto da Patrizio Romeo (in arte Romeo) e Francesco Manfredi (in arte Drill). Iniziano la loro collaborazione a dicembre 2019, dopo l’incontro con il loro produttore Mr.Brux. Fanno il loro esordio con il brano “Chissenefrega”. Dopo aver lavorato a diversi brani usciti su ogni piattaforma digitale, a dicembre 2021 lanciano il primo singolo “Sono ancora morto”, con Leave Music.

10. Sethu

Marco De Lauri, in arte Sethu, è un artista nato a Savona nel 1997. Sviluppa la sua identità artistica assieme al fratello gemello Jiz, con il quale comincia a fare musica e a muovere i primi passi nella scena punk/rap ligure, per poi espandersi verso ulteriori orizzonti musicali. Forte dell’unione con Jiz, Sethu trova nella musica un modo per evadere dalla realtà provinciale savonese, il cui mood malinconico e crudo si riflette spesso nei suoi testi e nell’estetica. Nelle sue canzoni, racconta la sua generazione che vive tra incertezze, ansie e paure per il futuro. Ragazzi stanchi, abbandonati ai ritmi della provincia e della noia e che combattono spesso per la loro sanità mentale. Nella musica di Sethu rabbia, tristezza ed euforia si mischiano e si alternano, passando da momenti intimi e introspettivi a passaggi frenetici e caotici. Il primo progetto pubblicato dall’artista ufficialmente nel 2018 è l’EP “Spero ti renda triste?”. Nel 2022 Sethu firma con Carosello Records e pubblica il nuovo singolo “Giro di notte”.

11. Shari

Classe 2002, nata in provincia di Gorizia, Shari entra in contatto sin da piccola con la musica. Il 2020 è un anno di transizione per l’artista, che inizia un percorso di ricerca della propria cifra stilistica, sperimentando su sonorità e atmosfere diverse, ispirata dal lavoro di artiste come Little Simz, Pip Millett, Arlo Parks, FKA Twigs. Una voce delicata ma forte, nella musica di Shari confluiscono le sonorità black, il nu-soul, l’r&b, ma anche l’urban, il rap, il pop, il mondo dell’elettronica. Un progetto che fa della metamorfosi continua il suo punto di forza. Dopo aver contribuito a “L’angelo caduto”, contenuta in “Flop” di Salmo, Shari partecipa anche a “Testamento – La resa dei conti”, brano scelto come colonna promozionale da Sky Italia per Gomorra 5. Inizia poi a pubblicare diversi singoli, testimonianze della sua voglia di sperimentare: “No one else”, “Un altro giro”, “Lo detesto”. A queste pubblicazioni fa seguito “Fake Music”, il primo EP dell’artista, nato dalla forte influenza della musica dance sul sound contemporaneo.

12. Will

William Busetti, in arte Will, nasce nel 1999 a Vittorio Veneto e trascorre la sua adolescenza a Soligo. Da bambino pratica il calcio, ottenendo promettenti risultati a livello giovanile, e ascolta tanta musica. Alla fine del liceo la passione per la musica prende il sopravvento e Will inizia a scrivere i primi testi, ispirato soprattutto dalle canzoni rap italiane che ascolta come valvola di sfogo per evadere la monotonia della vita di provincia. Alla fine del 2019 pubblica i suoi primi brani su YouTube seguiti da un EP. Spinto dai risultati positivi dei suoi primi progetti, Will si convince che la sua musica può diventare più che una passione.Pubblica così altri tre singoli e nel 2020 partecipa a X Factor arrivando a cantare davanti ai giudici in prima serata. Alle audition Will canta “Estate”, una delle prima canzoni da lui scritte. L’esibizione diventa subito virale sui social e il brano inizia a macinare stream e condivisioni. Il brano, liberamente ispirato a “Someone you loved” di Lewis Capaldi, ha superato oltre 30 milioni di stream totali solo su Spotify, conquistando anche la cover della playlist “Generazione Z” dedicata alle giovani promesse della musica italiana. A giugno 2022 l’artista pubblica il suo primo Ep “Chi sono veramente” su etichetta Capitol Records (Universal MusIc Italy).

