Crisi Comune Reggio Calabria, 10 i consiglieri pronti a lasciare palazzo San Giorgio

REGGIO CALABRIA – “Nella amara consapevolezza della impossibilità di raggiungere il numero di 17 firme, che dovrebbero comprendere 5 consiglieri di maggioranza, utili a ottenere lo scioglimento del Consiglio comunale e mantenendo fede alla inutilità di dimissioni solitarie da parte mia, che impedirebbero di rappresentare la figura di spina nel fianco del centrosinistra, sono convinta, come da determinazioni assunte dall’intero movimento che rappresento in Aula, dell’opportunità di procedere con le dimissioni della sola opposizione. È questa la ragione per cui sposiamo questa iniziativa del centrodestra, sperando che tutti abbiano il coraggio di andare fino in fondo, così da dare un segnale politico deflagrante”. Così la consigliera comunale di Reggio Calabria Filomena Iatì del gruppo Impegno e identità dopo aver firmato un atto notarile di impegno di dimissioni da consigliera comunale a seguito della crisi politica nell’attuale maggioranza di centrosinistra che guida la città. Con la firma di Iatì salgono a 10 i consiglieri comunali di opposizione pronti a dimettersi.

