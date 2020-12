Sanità Calabria, Strada: “Regione soffre di cattiva gestione”

REGGIO CALABRIA – “È una regione che soffre di una cattiva gestione della sanità, di una progressiva distruzione della sanità pubblica, ed è quello che dobbiamo cercare di ricostruire. Non potremo farlo noi in una settimana. Però bisogna andare in quella direzione, c’è bisogno di una forte sanità pubblica per rispondere ai bisogni della popolazione”. Così il fondatore di Emergency, Gino Strada, al Tg3 Calabria.

Strada oggi è a Crotone per un sopralluogo all’ospedale da campo che l’organizzazione gestirà per fronteggiare l’emergenza Covid in assistenza al nosocomio cittadino.

LEGGI ANCHE: