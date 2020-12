Roma, appello bis per il processo ‘Mondo di Mezzo’: chiesti 11 anni per Carminati

ROMA – Il procuratore generale di Roma ha chiesto una condanna a 11 anni e un 1 mese per l’ex Nar Massimo Carminati nel processo di appello bis al Mondo di mezzo. Il rappresentante dell’accusa ha richiesto 12 anni, 8 mesi e 20 giorni per Salvatore Buzzi, il ‘ras’ delle cooperative romane.

Nel primo processo di appello, nel settembre del 2018, i due erano stati condannati rispettivamente a 14 anni e mezzo e 18 anni e 4 mesi quando venne riconosciuta l’associazione mafiosa.

Il secondo processo di appello si celebra per una ventina di imputati dopo che la Cassazione ha fatto cadere l’accusa di associazione mafiosa e chiesto il ricalcolo della pena. Tredici imputati hanno ottenuto di concordare la pena. Tra loro l’ex consigliere comunale Luca Gramazio, per una pena definitiva a 5 anni e 7 mesi. Per Riccardo Brugia 7 anni, mentre per Fabrizio Franco Testa 6 anni.