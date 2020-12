Di Maio chiude al Mes: “Parlamento non ha i numeri, non lo useremo”

ROMA – “La riforma del Mes e’ tutt’altro che entusiasmante, a me sembra peggiorativa. E noi non lo useremo perche’ c’e’ il Movimento 5 stelle. Non ci sono i numeri in Parlamento per sbloccarlo. E’ un dibattito che non esiste, il Mes non si usa”. Cosi’ il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, su Facebook.

“Il ministro Gualtieri, con cui lavoro benissimo, ha detto chiaramente che non sono 37 miliardi di euro ma 300 milioni di euro di risparmi in interessi. Noi abbiamo recuperato 100 miliardi sui mercati grazie ai tassi bassi, il Mes non serve e lega il Paese con lacci e lacciuoli che non ci possiamo permettere perchè ricordano i tempi dell’austerity”, ha aggiunto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso di una diretta su Facebook.

