Etiopia, nel Tigray si combatte ancora ed è preclusa ogni comunicazione

MIGLIAIA DI RICHIESTE DI INFORMAZIONI SUI PROPRI CARI

Il blackout delle comunicazioni nella regione del Tigray è un enorme problema anche per chi desidera avere informazioni sui propri cari, irraggiungibili a causa del conflitto. Sono infatti oltre 3.000 le richieste di aiuto da tutto il mondo, dall’Africa al Nord America passando per l’Europa. A raccogliere domande, nomi e indirizzi è stato il Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr), riferisce all’agenzia Dire Crystal Wells, portavoce dell’organismo per l’Africa. “Un mese di combattimenti nella regione del nord dell’Etiopia ha provocato una crisi umanitaria, destinata purtroppo ad aggravarsi con il proseguire degli scontri” sottolinea Wells. “Ci sono decine di migliaia di persone già fuggite in Sudan e un numero di sfollati nel Tigray che noi stessi abbiamo difficoltà a quantificare”. Secondo la portavoce, dopo un sopralluogo effettuato dai suoi operatori due settimane fa la Croce Rossa è impegnata a portare aiuti a circa 7.300 persone nella parte occidentale della regione.

PREOCCUPA LA TENUTA DEGLI OSPEDALI

“La grande preoccupazione riguarda però anche la tenuta degli ospedali, a cominciare da quello di Macallé, dove a causa dei problemi di approvvigionamento temiamo finiscano le medicine” dice Wells: “Non solo quelle necessarie a curare i feriti ma anche quelle indispensabili per la dialisi o il diabete, una malattia che la guerra non ha fermato”. È questo il contesto delle richieste di contatto. A farle arrivare al Comitato internazionale della Croce Rossa, alla sua base a Nairobi e ai suoi responsabili in Etiopia, sono esponenti della diaspora, migranti, parenti angosciati per le loro famiglie d’origine. “Il blackout va avanti da settimane” sottolinea Wells. “Ci chiedono se sappiamo dove siano, se stiano bene o se possiamo essere ‘ponte’; noi facciamo quello che possiamo, anche in una scuola a Macallè, dove mettiamo a disposizione alcuni telefoni satellitari per mandare messaggi ai familiari, che inoltriamo subito ad Addis Abeba”.

