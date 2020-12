Conto alla rovescia per l’estinzione sulla facciata della Regione Emilia-Romagna

BOLOGNA – L’Emilia-Romagna installerà il ‘countdown all’estinzione’ sulla facciata della sede della Regione a Bologna. L’idea lanciata dai 5 stelle nelle settimane scorse è stata infatti recepita dalla presidente dell’Assemblea legislativa, Emma Petitti. “Bene che la presidente abbia accolto la nostra proposta di installare un ‘climate clock’ nella sede dell’Assemblea legislativa- commenta Silvia Piccinini, consigliera regionale M5s- adesso ci aspettiamo che la sua realizzazione sia caratterizzata dalla più ampia partecipazione possibile, magari con l’avvio di un concorso di idee che coinvolga le scuole dell’Emilia-Romagna. Sarebbe un modo per dare ancora più importanza al messaggio di salvaguardia e tutela del nostro ambiente”.

UN MONITO PER IL FUTURO

Un ‘climate clock’ è formato da due colori: il rosso indica il tempo che resta per invertire la rotta e salvare la Terra dal disastro climatico e ambientale; il verde invece indica la percentuale di energia mondiale fornita al momento da fonti rinnovabili. L’orologio è frutto della collaborazione fra artisti e scienziati e negli ultimi mesi è comparso a New York, Berlino e Oslo. Secondo i 5 stelle, installare in Regione un orologio di questo tipo, rappresenta un “segnale importante per dare il via a una campagna di sensibilizzazione sul futuro del nostro pianeta messo a rischio dall’emergenza climatica e dal surriscaldamento globale- insiste Piccinini- e lo è ancora di più qui in Emilia-Romagna, dove respiriamo l’aria più inquinata d’Europa, come testimoniano i dati di questi giorni sullo smog”.

