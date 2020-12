Covid, Von Der Leyen: “Si intravede la luce in fondo al tunnel”

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – “La crisi innescata dal nuovo coronavirus non è ancora finita. L’incertezza continua ma in modo diverso da marzo, perché oggi sappiamo che c’è una via di uscita”. Inizia così il suo discorso alla conferenza delle Commissioni per gli Affari Ue dei Parlamenti nazionali (Cosac) la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “La Commissione- ha ricordato- ha assicurato due miliardi di dosi per i potenziali vaccini contro il covid-19. Gli Stati membri stanno lavorando sui piani di vaccinazione e sulla logistica”. Secondo la presidente, “si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel ma dobbiamo continuare a stare attenti“.