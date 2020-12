Tg Musica, edizione del 1 dicembre 2020

FAMOSO DI SFERA EBBASTA È IL QUARTO DISCO PIU’ ASCOLTATO AL MONDO

Sfera Ebbasta continua a collezionare record su record con il suo nuovo disco di inediti, ‘Famoso’, uscito lo scorso 20 novembre per Island Records. Il lavoro del rapper di Cinisello Balsamo è il quarto disco più ascoltato al mondo nella chart album di Spotify, in classifica dopo BTS, Ariana Grande e Pop Smoke. ‘Famoso’ raccoglie i frutti, però, soprattutto in Italia dove, secondo una prima rilevazione di Fimi/Gfk, è già disco di platino. L’album, inoltre, è stato il lavoro italiano più ascoltato su Spotify nel giorno di uscita e rimane il più venduto da gennaio 2019.

CLAUDIO BAGLIONI TORNA DOPO 7 ANNI CON UN NUOVO ALBUM

Quattordici tracce inedite, una ouverture, quattro interludi piano e voce, un finale, sette anni dopo ‘ConVoi’. Sono i numeri che segnano il ritorno di Claudio Baglioni. Il cantautore pubblica venerdì 4 dicembre l’album ‘In questa storia che è la mia’. Un viaggio nel passato lungo 78 minuti, “un disco antico, demodé’, con uno spirito Anni 70”, come ha spiegato lo stesso cantautore presentando online ai giornalisti il lavoro. E nel disco è l’amore il vero protagonista: “Tolti il primo e l’ultimo brano, ho cercato di andare a pescare tanti momenti di una vicenda amorosa”, ha spiegato l’artista.

‘UN FATTO TUO PERSONALE’ È IL NUOVO SINGOLO DI FULMINACCI

Dopo aver fatto cantare tutti con la sua ‘Canguro’, Fulminacci torna con un nuovo singolo. Si tratta di ‘Un fatto tuo personale’, su tutte le piattaforme per Maciste Dischi e Artist First dal 4 dicembre. “L’ho scritta pensando alle persone– ha dichiarato su Instagram il cantautore romano– a quanto sia facile cadere nelle trappole dei pregiudizi, a quanto sia difficile ma necessario mettere in discussione certe convinzioni ricevute in eredità dalla storia”. E sul vestito sonoro del brano, l’artista ha aggiunto: “Ho avuto il piacere di affidare la produzione a Frenetik & Orang3. E si sente”.

SHAWN MENDES PUBBLICA IL DISCO ‘WONDER’

La musica di Shawn Mendes aggiunge un nuovo capitolo. La popstar, dallo scorso 23 novembre su Netflix con un documentario sulla sua vita e sulla sua carriera, sbarca su tutte le piattaforme il 4 dicembre con il disco di inediti ‘Wonder’. Il lavoro è stato anticipato dalla title track uscita lo scorso ottobre e da ‘Monster’, il brano che lo vede collaborare con Justin Bieber.