Taylor Swift sorprende i fan e annuncia le date del ‘The Eras tour’

ROMA – Con un post sui social Taylor Swift ha annunciato a sorpresa le date del ‘The eras tour’. Ventisette appuntamenti live che la vedranno partire il prossimo 18 marzo dallo State Farm Stadium di Glendale per chiudere il 5 agosto al SoFi Satdium di Los Angeles.

“Sono felice di annunciare il mio prossimo tour: Taylor Swift | The Eras Tour, un viaggio attraverso le ere musicali della mia carriera (passata e presente!) La prima tappa del tour sarà negli stadi degli Stati Uniti, con date internazionali che verranno annunciate il prima possibile!”, ha scritto l’artista ai suoi follower.

L’ALBUM MIDNIGHTS

Grazie al successo dell’ultimo album ‘Midnights‘ uscito lo scorso 21 ottobre, Taylor Swift è l’unica artista donna internazionale a raggiungere la posizione più alta della classifica italiana di vendite nel 2022. L’album ha già battuto tutti i record di vendita e streaming a livello globale.

“Midnights” è il decimo album dell’artista, il primo inedito dopo le riedizioni “Taylor’s Version” di “Fearless” e “Red” e dopo i successi ottenuti con “folklore” ed “evermore”. Il nuovo progetto, prodotto insieme a Jack Antonoff con la partecipazione, tra gli altri, di Lana Del Rey e Zoë Kravitz, racchiude le storie di 13 notti insonni, una per ogni traccia del disco, avvenute in modo sparso nella vita della cantante. Poco dopo l’uscita dell’album, è stata rilasciata in digitale la deluxe edition “Midnights (3am Edition)” contenente altre 7 canzoni inedite.

