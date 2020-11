Coronavirus, Berlusconi: “Un nuovo lockdown sarebbe una catastrofe, ma decidano gli esperti”

ROMA – Un nuovo lockdown generalizzato “sarebbe una catastrofe”. Cosi’ Silvio Berlusconi in un’intervista a ‘Libero’, che poi esorta comunque ad affidarsi ai tecnici, perche’ “solo loro possono valutare come combattere al meglio questo virus subdolo e tremendo”.

E continua: “Se il governo ci avesse ascoltati non saremmo in questa situazione… Comunque una regola dovrebbe essere chiara: non si chiude nessuna attivita’, se non si risarcisce in tempi certi chi la svolge”.

Infine una staffilata al governo: “Non e’ il momento delle recriminazioni”, dice Berlusconi, ma “verra’ anche il tempo nel quale dovremo chiedere conto delle responsabilita’, che non sono poche, malgrado le circostanze siano obbiettivamente eccezionali”.

E “una responsabilita’ imperdonabile- conclude il leader di Forza Italia- e’ quella di aver continuato a rifiutare i soldi del MES facendoci trovare di nuovo impreparati con le strutture sanitarie sull’orlo del collasso”.