Lotta al cancro, al via la campagna di Afron ‘Io ci metto la faccia’

ROMA – Al via la campagna di comunicazione sui social dell’associazione Afron Oncologia per l’Africa onlus. “Io ci metto la faccia” questo il nome scelto dal direttivo dell’onlus per ricordare il lavoro svolto da Afron, l’impegno di soci e volontari, soprattutto in questo momento storico: “Il cancro non va in quarantena, ne’ in Italia ne’ in Uganda– ricorda la presidente Titti Andriani, anche se “il COVID ha preso il sopravvento su tutto”.

Un pensiero, questo l’invito dell’associazione, che faccia arrivare a tutti le motivazioni di chi ha scelto di dedicarsi a questa causa: sul campo, nelle campagne di prevenzione o qui per sensibilizzare giovani e meno giovani sulle difficolta’ dei pazienti oncologici nella terra del Nilo, come in tutto il continente africano. Un breve testo (al massimo 40 parole) e una foto potranno essere inviate entro il 4 novembre alle mail t.andriani@afron.org e micchi@marchesigrafiche.it.

La campagna parte lunedi’ 2 novembre e vedra’ la pubblicazione di tre post a settimana sulla pagina Facebook e Instagram di AFRON fino a meta’ dicembre, e potra’ essere condivisa sui profili personali. L’invito della presidente Andriani e di tutto il direttivo Afron e’ “di metterci la faccia”, soprattutto adesso.