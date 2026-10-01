giovedì 1 Ottobre 2026

Volo Flydubai, l’attentatore sui social parlava di uccidere ebrei. Netanyahu: “Sull’aereo gridava ‘Uccidetemi'”

"Era disposto a morire, avrebbe fatto cadere l'aereo con tutti i passeggeri". Dai primi esiti degli accertamenti, sembra che l'attentatore si fosse radicalizzato e scrivesse sui social minacce agli ebrei

di Marcella PirettiData pubblicazione: 1-10-2026 ore 21:01Ultimo aggiornamento: 1-10-2026 ore 21:33

ROMA – In un’intervista odierna all’emittente americana Fox News, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha nuovamente elogiato i passeggeri ‘eroi’ e raccontato che l’attentatore che ieri ha aggredito il pilota del volo Flydubai voleva certamente far cadere l’aereo ed era disposto a morire per questo, tanto che dopo essere stato neutralizzato ha gridato più volte all’equipaggio “Uccidetemi, uccidetemi“. Quindi è “evidente che fosse intenzionato a togliersi la vita facendo cadere l’aereo con tutti i passeggeri”, ha detto il premier israeliano.

LE INDAGINI E I MESSAGGI SUI SOCIAL

Di intento suicida da parte dell’aggressore ha parlato anche un funzionario israeliano intervistato dal quotidiano Times of Israel, che ha parlato di radicalizzazione e di una persona sottoposta a un “indottrinamento radicale di matrice islamista”. Diversi passeggeri hanno riferito di averlo sentito urlare ‘Uccidetemi’. Il funzionario ha inoltre aggiunto che i profili social dell’attentatore “indicano chiaramente che era stato radicalizzato dall’ideologia jihadista. Parlava di uccidere ebrei“.

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