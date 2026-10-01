giovedì 1 Ottobre 2026

Incidente in parapendio per un papà e una bimba di 4 anni: è successo in Tirolo, sono feriti

L'incidente è avvenuto in Tirolo, tra le ipotesi quella che le funi si siano aggrovigliate in fase di decollo

di Marcella PirettiData pubblicazione: 1-10-2026 ore 17:52Ultimo aggiornamento: 1-10-2026 ore 17:52

(Foto di repertorio)

ROMA – un uomo di 32 anni e figlia di 4 anni sono precipitati mentre stavano facendo un volo in parapendio: è successo a Schwendau, in Tirolo, e ne dà notizia il quotidiano Il Dolomiti.
A quanto si apprende, papà e bambina avevano deciso di lanciarsi con un parapendio biposto dal punto di decollo “Penken”, situato nel distretto tirolese di Schwazu. Ma già nella fase di decollo si sono verificati problemi e i due sono precipitati nel vuoto per diversi metri. Sono stati soccorsi con l’elicottero e trasportati all’ospedale di Innsbruck.

Verranno fatti accertamenti per capire cosa sia andato storto e il perchè della caduta. Tra le ipotesi della polizia, scrive il quotidiano Il Dolomiti, anche quella che ci sia stato un problema con le funi della vela che potrebbero essersi aggrovigliate. 

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