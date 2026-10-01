Incidente in parapendio per un papà e una bimba di 4 anni: è successo in Tirolo, sono feriti

(Foto di repertorio)

ROMA – un uomo di 32 anni e figlia di 4 anni sono precipitati mentre stavano facendo un volo in parapendio: è successo a Schwendau, in Tirolo, e ne dà notizia il quotidiano Il Dolomiti.

A quanto si apprende, papà e bambina avevano deciso di lanciarsi con un parapendio biposto dal punto di decollo “Penken”, situato nel distretto tirolese di Schwazu. Ma già nella fase di decollo si sono verificati problemi e i due sono precipitati nel vuoto per diversi metri. Sono stati soccorsi con l’elicottero e trasportati all’ospedale di Innsbruck.

Verranno fatti accertamenti per capire cosa sia andato storto e il perchè della caduta. Tra le ipotesi della polizia, scrive il quotidiano Il Dolomiti, anche quella che ci sia stato un problema con le funi della vela che potrebbero essersi aggrovigliate.