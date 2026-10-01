‘Ballando con le stelle’, dai protagonisti al nuovo studio: tutte le novità

ROMA – Milly Carlucci torna al timone del grande show di Rai 1, per la prima volta in diretta dal nuovo Studio “Pippo Baudo” di Saxa Rubra. Sabato 3 ottobre prende il via la 21ª edizione di “Ballando con le Stelle”, lo show di Rai 1, ideato e condotto da Milly Carlucci, che accompagnerà il pubblico fino alla finale del 19 dicembre. Una nuova casa per uno degli appuntamenti più attesi del sabato sera televisivo, con una pista pronta ad accogliere storie, sfide ed emozioni. Sono 13 le coppie protagoniste della 21ª edizione, pronte a mettersi alla prova tra allenamenti, tecnica, ritmo, interpretazione e performance sempre più spettacolari:

Aurora Ramazzotti – Nikita Perotti

Manuela Moreno – Carlo Aloia

Noemi Bocchi – Giovanni Pernice

Alessandro Matri – Giada Lini

Massimo Ghini – Valentina Fiorini

Andy Diaz – Gioia Giovanatti

Jimmy Ghione – Anastasia Kuzmina

Anna Safroncik – Leonardo Lini

Alberto Ravagnani – Erika Martinelli

Monica Guerritore – Luca Urso

Riccardo Rossi – Elisa Terrasi

Eugenio Finardi – Rebecca Gabrielli

Ornella Muti – Pasquale La Rocca

LA NUOVA GIURIA

Tredici protagonisti provenienti da mondi diversi dello spettacolo, del cinema, della musica, dello sport e dell’informazione, pronti a trasformarsi, settimana dopo settimana, in ballerini. La grande novità della stagione è anche al tavolo della giuria. A guidare la nuova squadra sarà Carolyn Smith, confermata alla presidenza e chiamata a capitanare una giuria profondamente rinnovata. Al suo fianco Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, insieme alle due nuove entrate: Barbara D’Urso e Alberto Matano. Una giuria rinnovata completamente, con personalità, competenze e punti di vista differenti, chiamata ogni sabato a valutare le esibizioni delle coppie in gara. Grandi sorprese anche a bordo pista, dove si accende la sfida intorno a uno dei momenti più attesi della serata: il Tesoretto. A occuparsene saranno Francesca Fialdini e Simona Ventura che, insieme a Rossella Erra, divideranno il tesoretto in tre e porteranno sul campo di gara la loro esperienza, la loro personalità e il loro rapporto con il mondo di “Ballando con le Stelle”. Un modo diverso di raccontare la gara da bordo pista, con il Tesoretto ancora una volta pronto a cambiare gli equilibri della classifica.

Altra novità, la presenza di Simone di Pasquale dalla sala delle stelle. Non mancheranno i “Tribuni del popolo”, ovvero Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, le tre voci del popolo che commenteranno le esibizioni dei finalisti. Il giudizio finale spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle. Federica Sciarelli sarà la protagonista di una serata speciale di “Ballando con le Stelle” nel ruolo di “Ballerina per una notte” della prima puntata di questa edizione.

SERATA SPECIALE CON FEDERICA SCIARELLI

Federica Sciarelli indosserà le scarpette da ballo e si lascerà guidare dalla musica e dal suo maestro Chiquito, affrontando per la prima volta la pista più famosa della televisione italiana, con una coreografia studiata appositamente per lei. Ad accoglierla sarà la padrona di casa Milly Carlucci, che accompagnerà il pubblico alla scoperta di un volto inedito della giornalista, pronta a mettersi completamente in gioco davanti alla giuria e alle telecamere. Una partecipazione attesa e particolarmente significativa, che unisce due grandi protagoniste della Rai in una serata all’insegna dello spettacolo, della danza e delle sorprese. Altra novità, il voto online sulla piattaforma di RaiPlay – per la prima volta nella storia della Rai – a disposizione del pubblico, insieme al “classico” voto via social. La colonna sonora della serata è affidata alla Paolo Belli Big Band, che in ogni puntata accompagnerà dal vivo le esibizioni dei concorrenti, con la direzione musicale del maestro Luigi Sacca’. Per tutti coloro che desiderano rivedere le esibizioni delle coppie in gara, è attivo il sito del programma: www.ballandoconlestelle.rai.it.

Per gli approfondimenti sul programma e per scoprire tutte le curiosità del dietro le quinte, c‘è Ballando Segreto su RaiPlay. La Sicilia sarà presente all’interno di “Ballando con le Stelle” e dei suoi spin-off “Ballando on the Road” e “Ballando con Te” grazie alla convenzione tra Regione Siciliana e Rai Com. Per diverse settimane, il pubblico di Rai 1 potrà scoprire, attraverso immagini e clip dedicate, i luoghi più belli e iconici dell’Isola. Le esibizioni dei ballerini saranno accompagnate da vere e proprie “cartoline” della Sicilia, mentre Milly Carlucci racconterà i territori mostrati. Un progetto che unisce intrattenimento e valorizzazione del territorio, portando le bellezze della Sicilia al grande pubblico del sabato sera di Rai 1. “Ballando con le Stelle”, adattamento del format Bbc “Strictly Come Dancing”, è una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con la Ballandi. È un programma di Milly Carlucci e di Giancarlo De Andreis, ideato e scritto con Luca Alcini, Giovanni Giuliani, Danila Lostumbo, Maria Cristina Maselli, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini, Simone Troschel. Produttore esecutivo, Sandra Nicola. La regia è firmata da Luca Alcini.