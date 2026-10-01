Fakir morto a Bologna mentre era ammanettato, il legale: “C’era cocaina ma non c’entra con la morte”

BOLOGNA – “Dall’esame tossicologico è emersa una quota di intossicazione da cocaina rilevante, ma non ci sono elementi oggettivi che possano far concludere che sia stata anche solo una concausa rispetto all’asfissia, che a nostro avviso rimane la causa esclusiva di morte”. A dirlo è l’avvocato Fabio Anselmo, legale dei familiari di Abderrahim Fakir, il 42enne morto lo scorso 19 luglio in via Svevo, nel rione Pilastro di Bologna, dopo essere stato immobilizzato a terra da due poliziotti. Il tasso di cocaina rilevato, aggiunge il legale, “corrisponde alla metà della quantità che, per letteratura, può essere causa di morte autonoma”.

Maggiori dettagli sugli esiti dell’autopsia e degli esami tossicologici e istologici dalla riunione tra i consulenti della Procura e delle parti (oltre ai familiari di Fakir, i due poliziotti e i quattro volontari della Croce rossa intervenuti quel giorno e iscritti a a modello 45-bis, quindi non formalmente indagati), in programma nella tarda mattinata di domani. La relazione finale sugli accertamenti medico legali è attesa entro una ventina di giorni. Un ulteriore sviluppo nell’indagine per omicidio colposo condotta dalla procuratrice aggiunta Morena Plazzi e dai sostituti Francesca Arienti e Domenico Ambrosino, coordinati dal procuratore capo Paolo Guido, si è avuto martedì pomeriggio, quando è stato consegnato in Procura dalla persona che lo conservava il secondo cellulare di Fakir, quello usato abitualmente dal 42enne per conversazioni, messaggi e chiamate. A questo dispositivo verrà esteso l’incarico, conferito della Procura di Bologna al consulente tecnico Giuseppe Ferraro, di estrarre i dati che potrebbero fornire informazioni utili sulle condizioni di salute di Fakir.