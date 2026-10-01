giovedì 1 Ottobre 2026

Italia e Usa presiedono la coalizione anti-Isis: “Priorità comune”

Nel corso dei lavori sono stati annunciati nuovi impegni finanziari per rafforzare le capacità dei governi siriano e iracheno

Data pubblicazione: 1-10-2026 ore 16:54Ultimo aggiornamento: 1-10-2026 ore 16:54

ROMA – Si è tenuta oggi alla Farnesina la riunione della Coalizione globale anti-Daesh, co-presieduta da Italia e Stati Uniti, con l’obiettivo di rilanciare l’azione della comunità internazionale nel contrasto alla minaccia terroristica dell’Isis. I lavori, ha riferito la Farnesina in una nota, sono stati presieduti dalla direttrice generale degli Affari politici, Cecilia Piccioni, e dall’inviato speciale degli Stati Uniti per Iraq e Siria, l’ambasciatore Tom Barrack. Nel corso dei lavori sono stati annunciati nuovi impegni finanziari per rafforzare le capacità dei governi siriano e iracheno, anche a sostegno delle popolazioni sfollate. I delegati hanno inoltre discusso di come migliorare il coordinamento dei donatori internazionali che sostengono gli sforzi di contrasto al terrorismo e di stabilizzazione in Iraq e Siria.

“La riunione di oggi ha confermato il nostro forte impegno comune per sconfiggere l’Isis e combattere il terrorismo in tutte le sue forme. Dobbiamo impedire all’Isis di riprendere forza, garantire la sicurezza dei nostri cittadini e promuovere la stabilità della regione, anche per contenere i traffici e i flussi migratori irregolari. Italia e Stati Uniti sono partner fondamentali in questo impegno. Continueremo a lavorare fianco a fianco, condividendo informazioni e rafforzando sempre di più la nostra collaborazione contro il terrorismo internazionale”, ha commentato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

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