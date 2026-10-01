Trump a Time: “Annientiamo l’Iran per creare la pace nel mondo”

ROMA – L’Iran, i rifornimenti di armi, il boom dell’intelligenza artificiale (anzi: della superintelligenza), la Federal Reserve, la Corte Suprema e le sue prospettive per le elezioni di Midterm. E poi Israele, il Venezuela, l’Ucraina e persino la ristrutturazione della Casa Bianca. Donald Trump ha concesso alla rivista Time un’intervista vastissima, toccando alcuni punti e spingendo molto su altri. Sfiorando mai, non è un verbo che appartiene alla grammatica del Presidente degli Stati Uniti.

L’intervista integrale è disponibile qui.

Ai (“SUPERINTELLIGENZA”)

Per Trump lo sviluppo dell’Ai “è una novità, molto diversa da qualsiasi cosa la gente abbia mai visto prima. Ma il mio atteggiamento è: stiamo vincendo alla grande contro il mondo, e voglio continuare a vincere. C’è chi dice che sia più grande della rivoluzione industriale, e si potrebbe pensare di no. Ma in realtà, se guardate i numeri, avete mai visto questi numeri? Sonodritti verso l’alto. E dal nostro punto di vista, abbiamo trilioni di dollari investiti nel nostro paese perché probabilmente è il business più grande che ci sia. Siamo i più avanzati, abbiamo le persone più intelligenti”.



“Questo è un mondo completamente nuovo, probabilmente per lo più positivo, ma anche con qualche aspetto negativo. Ed è un mondo molto potente. Potrebbe essere davvero un bene per la medicina. Voglio dire, alcune delle cose che stanno inventando ora non le avevano mai nemmeno immaginate. Ma al bene si accompagna il male, e noi vogliamo che si comportino bene, che tutti loro si comportino per conto proprio.

LIBERTA’ DI STAMPA

La Casa Bianca ha di nuovo chiuso in cancelli alla CNN. L’emittente avrebbe dovuto far parte del gruppo di media in trasferta in Texas e Oklahoma con il presidente degli Stati Uniti, ma è stata rimossa dall’elenco. Trump ha parlato anche di questa sua battaglia: “Credo in una stampa onesta, ma non credo nelle notizie false”.



Ha detto che Timothy Kelly, il giudice federale che ha temporaneamente bloccato il ban presidenziale a CNN, Politico e MS Now, è… “molto anti-Trump”. L’intervistatore gli ha ricordato che è un giudice nominato proprio da lui: “Sì, lo era. Lo era. Sono cose che capitano”, ha risposto.

“Rispetto la libertà di stampa, ma non rispetto le fake news. Vi faccio un esempio. CNN e MSDNC, che ora si chiama MS Now. Ma io ho vinto le elezioni. Le ho vinte facilmente, con un margine enorme. Ho vinto il voto popolare. Ho vinto in tutti e sette gli stati in bilico. Hanno detto che se si vincono tre stati in bilico, io li ho vinti tutti e sette. Ho vinto nelle contee. È molto importante, l’86% del voto popolare. Tutto, e in modo molto definitivo, non ho ottenuto una buona storia su CNN da anni. La stessa cosa vale per MS Now”.



“Se facessi la cosa migliore, se trovassi la cura per il cancro, direbbero: “Perché non si è mosso prima?”. Sono persone orribili, davvero cattive. Quindi credo nella libertà di stampa. Credo in una stampa onesta, ma non credo nelle fake news. Ho fatto un sacco di cose buone. Sono nello Studio Ovale. Voglio dire, la gente è molto intelligente. Se non avessi fatto un buon lavoro, non avrei vinto quelle elezioni con un ampio margine”.

GUERRA IN IRAN E I RIFORNIMENTI DI ARMI

“Li ho eliminati. Avrei potuto fermarmi lì, ma volevo andare oltre. Non li volevo, perché avevo rispettato la mia tabella di marcia. Se guardate cosa ho fatto quando abbiamo bombardato i siti con un bombardiere B2. Abbiamo bombardato quei siti, e io la chiamo polvere nucleare, sotto migliaia di tonnellate di macerie. Avrei potuto fermarmi lì, ma ho pensato che sarebbe stato inappropriato. E così sono andato oltre. Stanno molto male. La loro economia è distrutta. L’inflazione è al 300% o qualcosa del genere. La loro marina è distrutta. La loro aeronautica è distrutta. Tutto è distrutto, e loro vogliono fare un accordo, ma io voglio fare un vero accordo. Ma quando ho detto che sarei rimasto lì per un breve periodo, lo sono stato, e poi ho deciso che volevo andare oltre perché non volevo che tornassero in qualche forma diversa”.



“Siamo stati in Vietnam per 21, 20 anni. Siamo stati in Afghanistan per molti anni. Siamo stati in Corea per molti. Siamo stati ovunque per molti anni. Ora sono lì da sei mesi e ho distrutto la loro capacità nucleare. Ho distrutto la loro marina, 159 navi sono sul fondo del mare. Ho distrutto la loro aviazione. Tutti i loro aerei sono spariti. Ho distrutto il loro radar”.



“Come può il presidente della pace invocare lo sterminio di un intero popolo?”, gli chiede l’intervistatore di Time. “Perché annientando l’Iran, abbiamo creato la pace nel mondo – risponde Trump – Con l’Iran, non credo che si possa mai avere la pace. Hanno ucciso 75.000 persone negli ultimi mesi. Manifestanti, innocenti, un sacco di brave persone. Penso che abbiamo fatto un lavoro incredibile in questo senso”.

“Avete intenzione di intensificare i bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato?” – “Possibile. Abbiamo un sacco di armi. Sapete, ci siamo riforniti negli ultimi sei mesi. Biden ha dato all’Ucraina enormi quantità di munizioni. Molte più di quelle che abbiamo speso noi, e… ma siamo in ottima forma. Ora ci stiamo anche rifornendo in grande e le stiamo tenendo. Sapete, le distribuiremo ad altri, sapete, ai nostri alleati Alcuni tipi di munizioni sono leggermente meno potenti di altri. Abbiamo munizioni di grado medio e medio-alto, molto potenti, più potenti che mai. Ci sono munizioni che il presidente Zelensky non ha accettato, ma sono munizioni molto potenti. Non le ha accettate perché non aveva gli aerei e le risorse necessarie per quel tipo di munizioni. Stanno andando avanti. Stanno costruendo stabilimenti in tutto il paese e stanno facendo molto. Lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e ci stiamo rifornendo a livelli mai visti prima. Stanno anche costruendo 4, 5, 6 stabilimenti, come gli stabilimenti Patriot, come altri stabilimenti, gli stabilimenti Thad. Stanno costruendo in tutto il paese. Stanno creando una quantità enorme di capacità.

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